Анкеты будут раздавать волонтеры: в Офисе Президента раскрыли детали опроса в день выборов
В Офисе Президента рассказали, что для всенародного опроса, который проведут 25 октября 2020 года, напечатают 5 миллионов специальных анкет. Там будет по 5 вопросов с двумя вариантами ответа: да или нет.
Опросы могут провести в формате экзит-пола. Анкеты украинцам будут раздавать волонтеры в палатках возле избирательных участков. Об этом сообщает "РБК-Украина".
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Кто будет организовывать опросы
Заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук рассказала, что организацией опроса не будет заниматься ни ЦИК, ни партия. Этот процесс возьмет на себя какая-то отдельная структура. Кравчук также отметила, что финансировать опрос будут не за бюджетные деньги.
Будут ли в опросе вопросы о Донбассе
В Офисе Президента заверили, что в опросе 25 октября не будет "спекуляций вокруг Донбасса и других классических провокационных тем, которые исторически используют политические группы в своих агрессивных пропагандистских фейках".
Что известно о всеукраинском опросе 25 октября
- Всенародный опрос 2020 года анонсировал Президент Украины Владимир Зеленский.
- Он состоится в день местных выборов – 25 октября.
- Зеленский рассказал, что каждый украинец сможет ответить на ключевые вопросы, которые очень волнуют украинский народ.
- Юридической силы результаты опроса не будут иметь.
- В большинстве фракций инициативу Зеленского раскритиковали.
- Комитет избирателей Украины заявил, что опрос в день голосования противоречит избирательному законодательству.