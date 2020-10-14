В Офисе Президента рассказали, что для всенародного опроса, который проведут 25 октября 2020 года, напечатают 5 миллионов специальных анкет. Там будет по 5 вопросов с двумя вариантами ответа: да или нет.

Опросы могут провести в формате экзит-пола. Анкеты украинцам будут раздавать волонтеры в палатках возле избирательных участков. Об этом сообщает "РБК-Украина".

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Кто будет организовывать опросы

Заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук рассказала, что организацией опроса не будет заниматься ни ЦИК, ни партия. Этот процесс возьмет на себя какая-то отдельная структура. Кравчук также отметила, что финансировать опрос будут не за бюджетные деньги.

Будут ли в опросе вопросы о Донбассе

В Офисе Президента заверили, что в опросе 25 октября не будет "спекуляций вокруг Донбасса и других классических провокационных тем, которые исторически используют политические группы в своих агрессивных пропагандистских фейках".

Что известно о всеукраинском опросе 25 октября