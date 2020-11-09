В партии "Слуга народа" отреагировали на информацию о якобы уничтожении заполненных анкет опроса украинского президента Владимира Зеленского. Накануне в сети сообщили, что кипы таких бюллетеней нашли на свалке.

Реакции "Слуги народа" на уничтоженные бюллетени опроса Зеленского

В пропрезидентской политсиле заявили, что эти анкеты не были бланками строгой отчетности и их печатали с запасом. Об этом "Слуга народа" написала в телеграм.

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Возможно, на "сенсационных" фотографиях в фейсбуке есть именно такие, лишние бланки. Ведь на фотографиях четко не видно, что это заполненные анкеты с этого опроса. Среди кучи каких-то квитанций и писем из учетных журналов, других листов бумаги видим несколько бланков, действительно похожих на анкеты,

– отметили в партии.

Здесь добавляют, что это могут быть поврежденные бланки или вообще напечатанные кем-то копии анкет. И никаких печатей или отметок на них не видно. Поэтому, такие анкеты можно было распечатать специально на любом принтере.

"Призываем всех медийщиков и особенно тех, кто уже неоднократно попадался на распространении фейков, стать более ответственными. Пожалуйста, проверяйте информацию но не становитесь машинамы для выброса лжи и отработки агитационных интересов отдельных партий", – отметили в "Слуге народа".

Комментарий относительно самого опроса Зеленского

В партии напомнили, что опрос по инициативе президента Владимира Зеленского провели 25 октября в день очередных местных выборов.

Мы стремились не только услышать мнение украинцев о насущных вопросах, но и показать, каким легким может быть использование такого инструмента народовластия, как общенациональный опрос,

– говорят "слуги народа".

По их словам, во время недавних выборов президента США жители некоторых штатов также параллельно решали важные вопросы. В частности, о налогах и трудовых отношениях, увеличении финансирования на определенные нужды, легализацию каннабиса и в отношении абортов.

В завершение "Слуга народа" заявила, что результаты опроса Зеленского уже подсчитали и их объявят в ближайшее время. Но это произойдет уже после обнародования официальных результатов местных выборов.

О каких именно бюллетенях на помойке говорится

Накануне сотрудник Института государства и права НАН Украины, активист Андрей Смолий обнародовал фото с множеством перевязанных бюллетеней с "5 вопросами" от президента. Все они лежали на свалке.

На это Смолий заявил, что именно так для Зеленского важно мнение украинцев и собственно его опроса.

Важно Украинцы приняли участие во всенародном опросе от Зеленского: какие результаты

Всеукраинский опрос 25 октября: коротко о главном

Проведение всенародного опроса в день местных выборов Зеленский анонсировал за несколько недель до 25 октября.

Его проводила социологическая компания "Зе Медиа". Оплатили его спонсоры, но в "Слуге народа" не назвали конкретной суммы.

Результаты опроса не будут иметь никакой юридической силы.

Заметим, что люди жаловались на организацию опроса. Они отмечали, что у волонтеров не было ни палаток, ни столиков, а только коробки для заполненных анкет. Кроме того, в нескольких городах волонтерами были несовершеннолетние – на их родителей составят админпротоколы.



Какими были вопросы от Зеленского / Инфографика 24 канала