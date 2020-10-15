В рамках своей рабочей поездки Владимир Зеленский представил Анну Коваленко как новую руководительницу Черниговской областной государственной администрации. Ранее она была заместителем главы ОПУ и заместителем министра развития общин.

Анна Коваленко сейчас единственная женщина на посту главы областной госадминистрации, рассказал Владимир Зеленский на брифинге.

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Самая новая руководительница заявила о готовности к работе. Она заверила: благодаря опыту, полученному в Министерстве развития регионов, хорошо понимает проблемы, с которыми сталкивается Украина.

Я буду делать все от меня зависящее, чтобы быстро развивался этот регион. Для черниговцев хочу пообещать быть открытой и делать все возможное, чтобы шаг за шагом их жизнь становилась лучше. Спасибо за доверие,

– сказала Анна Коваленко.

Что произошло с предыдущим главой ОГА? Ранее Черниговскую область возглавлял Андрей Прокопенко. Впрочем, в разгар предвыборной кампании он подал в отставку, мол, его лишили влияния на формирование кандидатов в области.



Он пояснил, что председатель ОГА без "своих" депутатов в областном совете будет очень слабым. Это не позволит ему реализовать стратегию развития региона.

Кто такая Анна Коваленко – краткая биография