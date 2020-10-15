Экс-заместитель Ермака и Богдана Коваленко стала новой главой Черниговской ОГА
В рамках своей рабочей поездки Владимир Зеленский представил Анну Коваленко как новую руководительницу Черниговской областной государственной администрации. Ранее она была заместителем главы ОПУ и заместителем министра развития общин.
Анна Коваленко сейчас единственная женщина на посту главы областной госадминистрации, рассказал Владимир Зеленский на брифинге.
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Самая новая руководительница заявила о готовности к работе. Она заверила: благодаря опыту, полученному в Министерстве развития регионов, хорошо понимает проблемы, с которыми сталкивается Украина.
Я буду делать все от меня зависящее, чтобы быстро развивался этот регион. Для черниговцев хочу пообещать быть открытой и делать все возможное, чтобы шаг за шагом их жизнь становилась лучше. Спасибо за доверие,
– сказала Анна Коваленко.
Что произошло с предыдущим главой ОГА?Ранее Черниговскую область возглавлял Андрей Прокопенко. Впрочем, в разгар предвыборной кампании он подал в отставку, мол, его лишили влияния на формирование кандидатов в области.
Он пояснил, что председатель ОГА без "своих" депутатов в областном совете будет очень слабым. Это не позволит ему реализовать стратегию развития региона.
Кто такая Анна Коваленко – краткая биография
- Это 29-летняя журналистка и общественная активистка. Анна Коваленко родом из Бучи Киевской области. По образованию она театровед.
- Участвовала в революции Достоинства, после чего начала профессиональную деятельность в органах государственной власти в Украине. Прежде всего стала советницей министра обороны в 2014 году.
- Впоследствии на должности министра Валерий Гелетей сменил Михаила Коваля, а Коваленко осталась советником. Позже так же было, когда министром стал Степан Полторак.
- В декабре 2014 года стала заместителем министра информационной политики Юрия Стеця, а после 2015 года ее деятельность на госслужбе приостановилась.
- В 2019 году Анна Коваленко прошла в Верховную Раду по списку "Слуги народа", и впоследствии сложила полномочия в пользу должности заместителя главы ОПУ.
- В мае 2020 года с Офиса президента вернулась в правительство – стала заместителем министра развития общин, где и работала до последнего времени.