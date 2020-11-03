Экскурсионный катер перевернулся 3 ноября в Алании, что в Турции. Известно об 1 погибшем. Генконсульство России сообщило, что это россиянин. Сейчас продолжается спасательная операция.

Трагический инцидент произошел 3 ноября в турецкой Алании, что в регионе Анталия, сообщают в телеграм-канале Mash.

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Там перевернулся туристический катер.

Во время аварии лодки погиб 37-летний мужчина из России,

– говорится в сообщении.

Эту информацию изданию подтвердили в генеральном консульстве России.

В целом на борту катера находились 32 человека. Среди них были 12 россиян, которые путешествовали от одной туристической компании.

На месте аварии катера работают спасатели. Известно, что он перевернулся на расстоянии 20 метров от берега. По предварительной информации, кроме погибшего гражданина России, других жертв и пострадавших нет.

Обратите внимание! В конце сентября в Обуховском районе Киевской области на реке Днепр перевернулась лодка. На ее борту находились 9 человек. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать.



В Анталии перевернулся катер с туристами / Фото телеграм-канал Mash



Погиб мужчина из России / Фото телеграм-канал Mash

Трагический инцидент произошел в Алании: смотрите карту