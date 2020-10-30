Решение Конституционного Суда об отмене электронных деклараций является полномасштабным антикоррупционным государственным переворотом. Оно будет иметь негативные последствия для интеграции Украины с ЕС и НАТО.

Действия КСУ – это лишь часть сценария. Украину ждут непростые времена. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в фейсбуке.

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Я не привык бросать слова на ветер. И кричать "волки-волки" зря не люблю. Но действия Конституционного суда – это полномасштабный антиконституционный государственный переворот,

– написал мэр Львова.

Садовый напомнил, что КСУ отменил электронные декларации, уголовную ответственность за недостоверное декларирование и наказание за незаконное обогащение.

Поэтому, по словам мэра Львова, это может иметь ряд негативных последствий:

свертывание интеграции с ЕС и НАТО,

отмена безвиза с ЕС;

"зеленый свет" для коррумпированных топ-чиновников и политиков;

усиление влияния российской агентуры в высших кругах власти страны.

Решение Конституционного Суда: что нужно знать