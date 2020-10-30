Антиконституционный государственный переворот, – Садовый о решении КСУ
Решение Конституционного Суда об отмене электронных деклараций является полномасштабным антикоррупционным государственным переворотом. Оно будет иметь негативные последствия для интеграции Украины с ЕС и НАТО.
Действия КСУ – это лишь часть сценария. Украину ждут непростые времена. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в фейсбуке.
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Я не привык бросать слова на ветер. И кричать "волки-волки" зря не люблю. Но действия Конституционного суда – это полномасштабный антиконституционный государственный переворот,
– написал мэр Львова.
Садовый напомнил, что КСУ отменил электронные декларации, уголовную ответственность за недостоверное декларирование и наказание за незаконное обогащение.
Поэтому, по словам мэра Львова, это может иметь ряд негативных последствий:
- свертывание интеграции с ЕС и НАТО,
- отмена безвиза с ЕС;
- "зеленый свет" для коррумпированных топ-чиновников и политиков;
- усиление влияния российской агентуры в высших кругах власти страны.
Решение Конституционного Суда: что нужно знать
- На закрытом заседании 27 октября КСУ признал неконституционным уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Кстати, решение приняли по иску народных депутатов от ОПЗЖ и "За майбутнє".
- Согласно этому решению чиновники избегут наказания, если соврут в своих декларациях.
- Поэтому НАПК было вынуждено закрыть доступ к реестру электронных деклараций чиновников.
- ЕС в своей неофициальной реакции отметил, что такое решение является основанием для отмены безвиза.
- 29 октября Зеленский созвал заседание СНБО, по итогам которого правительство дало распоряжение восстановить свободный доступ к реестру э-деклараций.
- Впоследствии президент подал в Раду законопроект об увольнении всех судей КСУ.
- Реестр э-деклараций 30 октября снова стал доступным.