Рада поддержала правительственную антикоррупционную стратегию: что она предусматривает
Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении проект закона об основах государственной антикоррупционной политики в 2020 – 2024 годах. Инициаторами законопроекта является Кабинет Министров во главе с премьером Денисом Шмыгалем.
Соответствующий проект закона на заседании 5 ноября поддержали 320 депутатов, против – 0, воздержались 1, а не голосовали 35 депутатов, сообщает 24 канал. Текст законопроекта под №4135 доступен на сайте Верховной Рады Украины.
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Детали антикоррупционной стратегии 2020 – 2024:
- Основы государственной антикоррупционной политики определяет Верховная Рада в Антикоррупционной стратегии, которую должны утверждать законодательно.
- НАПК должен разработать проект следующей Антикоррупционной стратегии в следующем году после завершения действия предыдущей – не позднее 1 августа.
- Новая стратегия разрабатывается на основе анализа коррупционной ситуации, а также по результатам выполнения предыдущей.
- Реализация стратегии происходит путем выполнения Антикоррупционной стратегии, которую НАПК разрабатывает в соответствии с этим законом и утверждает Кабмин на время ее действия.
- По результатам мониторинга и оценки реализации антикоррупционной стратегии НАЗК имеет право инициировать вопрос о внесении в нее изменений. Это должно происходить в условиях общественного обсуждения и учета позиции НАЗК.
- Выполнение стратегии будут считать по количеству открытых уголовных дел, оперативно-розыскных действий, а также обвинительных актов и приговоров суда по коррупционным делам.
Новые полномочия НАЗК
Именно Национальное антикоррупционное бюро будет осуществлять мониторинг выполнения Антикоррупционной стратегии. Оно же может инициировать наказание за несоблюдение этой стратегии.
В случае, если ответственный орган ненадлежащим образом выполняет антикоррупционную стратегию, НАПК должно внести предписание руководителю такого органа, а также поднять вопрос об открытии против него дисциплинарного производства.
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