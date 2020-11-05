Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении проект закона об основах государственной антикоррупционной политики в 2020 – 2024 годах. Инициаторами законопроекта является Кабинет Министров во главе с премьером Денисом Шмыгалем.

Соответствующий проект закона на заседании 5 ноября поддержали 320 депутатов, против – 0, воздержались 1, а не голосовали 35 депутатов, сообщает 24 канал. Текст законопроекта под №4135 доступен на сайте Верховной Рады Украины.

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Детали антикоррупционной стратегии 2020 – 2024:

Основы государственной антикоррупционной политики определяет Верховная Рада в Антикоррупционной стратегии, которую должны утверждать законодательно.

НАПК должен разработать проект следующей Антикоррупционной стратегии в следующем году после завершения действия предыдущей – не позднее 1 августа.

Новая стратегия разрабатывается на основе анализа коррупционной ситуации, а также по результатам выполнения предыдущей.

Реализация стратегии происходит путем выполнения Антикоррупционной стратегии, которую НАПК разрабатывает в соответствии с этим законом и утверждает Кабмин на время ее действия.

По результатам мониторинга и оценки реализации антикоррупционной стратегии НАЗК имеет право инициировать вопрос о внесении в нее изменений. Это должно происходить в условиях общественного обсуждения и учета позиции НАЗК.

Выполнение стратегии будут считать по количеству открытых уголовных дел, оперативно-розыскных действий, а также обвинительных актов и приговоров суда по коррупционным делам.

Новые полномочия НАЗК

Именно Национальное антикоррупционное бюро будет осуществлять мониторинг выполнения Антикоррупционной стратегии. Оно же может инициировать наказание за несоблюдение этой стратегии.

В случае, если ответственный орган ненадлежащим образом выполняет антикоррупционную стратегию, НАПК должно внести предписание руководителю такого органа, а также поднять вопрос об открытии против него дисциплинарного производства.