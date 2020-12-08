В 2014 году власти заявляли, что Украина должна стать зоной мощной антикоррупционной операции. Именно в то время Верховная Рада приняла ряд антикоррупционных законов.

В Украине почти одновременно начали 2 органа – Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и Национальное антикоррупционное бюро для разоблачения и расследования коррупции должностных лиц. Подробнее об этом – в сюжете 24 канала.

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Впоследствии также образовали Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Уже в 2019 году начали и Высший антикоррупционный суд. Тогда после смены власти перезагрузили НАПК.

В результате в 2020 году НАБУ и САП в сотрудничестве обнаружили незадекларированные доходы на почти пол миллиарда гривен. По мнению экспертов, тогда их начали атаковать, ведь новые политики поняли, чем занимаются антикоррупционные ведомства.

Для политиков возникает катастрофическая ситуация, когда эти органы становятся независимыми и эффективными,

– заявил Виктор Чумак.

Как борются с антикоррупционными органами

Сейчас в Украине достаточно широкий арсенал борьбы с органами, которые противодействуют коррупции. Например, когда не удалось снять с должности Артема Сытника через парламент, с таким представлением пошли в Конституционный Суд. На этом настаивали экс-регионалы и часть депутатов от фракции "Слуга народа". И суд таки признал это назначение неконституционным.

"КСУ "убил" статью о лжи в декларации, а до этого – о незаконном обогащении. НАБУ и САП расследуют дела, но когда появляются результаты, то либо парламент, либо КСУ их уничтожают", – заявил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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Также в Конституционном суде лежит по меньшей мере еще одно представление о законности Высшего антикоррупционного суда.

"В зависимости от того, как будет толковать судья-докладчик вопросы специальности и специализированности судей, можно что угодно "натянуть" и признать ВАКС неконституционным", – подчеркнул Чумак.

Работу ведомств блокируют нарушениями

По мнению экспертов, кроме уничтожения результатов антикоррупционных институтов, чиновники блокируют их работу различными нарушениями.

В НАБУ не прошел внешний независимый аудит, который был предусмотрен законом. Также некоторые члены конкурсной комиссии, которые фактически выбирают руководителя САП, не соответствуют закону,

– заявил Александр Калитенко.

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Сейчас похожих проблем в Украине только больше. Эксперты точно отмечают, что чиновникам выгоднее бороться с антикоррупционными органами, чем в целом укреплять систему.