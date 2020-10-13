Судьи Высшего антикоррупционного суда взяли под стражу бывшую помощницу нардепа Верховной Рады восьмого созыва Георгия Логвинского Марию Шевкопляс. Детективы НАБУ и прокуроры САП ее подозревают в причастности к завладению 54 миллионами гривен из госбюджета.

О вынесении решения по подозреваемой судьями сообщили на страницах САП и НАБУ в фейсбуке. О том, что заочно арестованная – бывшая помощница Логвинского Мария Шевкопляс, заявили прокуроры изданию "Слово и дело".

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Как утверждают в пресс-службе антикоррупционных ведомств, следственный судья ВАКС Тимур Хамзин принял решение о заочном аресте подозреваемой, а детективы НАБУ объявили ее в розыск.

Адвокат Шевкопляс утверждает, что его подзащитная не скрывается от следствия, а просто проживает в Израиле.

Все отказали

Чтобы добиться заочного ареста для фигурантки дела, детективам пришлось пройти сквозь все судебные инстанции, которые последовательно отказывали в удовлетворении ходатайств антикоррупционеров. Более того, сначала НАБУ и САП отказали даже в ВАКС. Еще 7 мая производство по ходатайству о заочном аресте Шевкопляс закрыли. И только в апелляции требования детективов были удовлетворены.

Логвинский под иммунитетом

Кроме бывшей помощницы нардепа, который на протяжении 2017-2018 годов был вице-президентом Совета ЕС, работники НАБУ подозревают в совершении преступлении и самого Логвинского. Для попытки привлечь его к ответственности детективы даже писали письмо в ЕСПЧ, где работает жена политика. Впрочем, в европейском суде подчиненным Сытника досталось на орехи, поскольку, как написали служители Фемиды, они пытались сделать что-то абсолютно в юридическом смысле неестественное.

Что известно о деле Логвинского

Детективы антикоррупционного бюро утверждают, что бывший нардеп, который в парламенте представлял "Народный фронт", вместе с другими подозреваемыми в течение 2013 и 2016 годов "ввел в заблуждение Европейский суд по правам человека". Из-за этого в пользу ООО "Золотой мандарин ойл", бенефициаром которой является собственно сам нардеп, было списано из бюджета Украины 54,18 миллиона гривен.

Кроме Логвинского и его помощницы по делу проходят другие влиятельные лица – уполномоченный по делам ЕСПЧ Борис Бабин и бывший первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая (в то время – Севостьянова).