Высший антикоррупционный суд отменил уже второй приговор по статье о недостоверном декларировании. Речь идет о директоре Львовского бронетанкового завода Романе Тымкиве.

ВАКС отменил свой приговор 19 ноября. Все потому, что Конституционный Суд признал статью об ответственности за ложь в декларации неконституционной. Об этом сообщает 24 канал. К теме КСУ "помог": дело против экс-директора Укроборонпрома закрыли В чем обвинили Тымкива В мае 2020 года суд признал Тымкива виновным в декларировании недостоверной информации более чем на 4,5 миллиона гривен.

Бывший директор "забыл" задекларировать квартиру в Вене и компанию с уставным капиталом в 51 тысячу долларов.

Тымкив добровольно пошел на сделку со следствием и признал свою вину в полном объеме.

Виновнику выписали штраф в виде 51 тысячи гривен штрафа, а также запретили занимать руководящие должности в течение 3 лет. Обратите внимание! 27 октября Конституционный Суд отменил уголовную ответственность чиновников за ложь в декларациях. Президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета нацбезопасности и подал в парламент законопроект об увольнении судей КСУ. Подробнее о скандальном решении КСУ – читайте здесь. Кому еще КСУ "помог" избежать ответственности Антикоррупционный суд закрыл уголовное производство против бывшего директора Укроборонпрома Павла Букина. Чиновник не задекларировал 2 квартиры стоимостью 3 миллиона гривен и 2 автомобиля Range Rover.

Суд также закрыл дело против экс-главы Запорожской ОГА Константина Брыля. Политик не задекларировал 4 Mercedes и один Land Rover.

ВАКС закрыл сразу 2 уголовных дела против мэра Одессы Геннадия Труханова. Он не задекларировал имущество бывшей жены Татьяны Колтуновой стоимостью 32 и 18 миллионов гривен. В то время Труханов состоял с ней в официальных отношениях.