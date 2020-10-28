Адвокаты бывшего президента "Укрбуда" Максима Микитася требовали от судей изменить меру пресечения для подозреваемого в коррупции. В Апелляционной палате ВАКС 27 октября удовлетворили ходатайство защиты лишь частично.

В соответствии с новым решением судей, Микитась может выйти на свободу под залог в 80,5 миллионов гривен, сообщает пресс-служба антикоррупционного суда.

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Под стражей бывший нардеп и глава "Укрбуда" будет оставаться до 30 ноября.

Обжалованию не подлежит

Защитники Микитася хотели изменения меры пресечения, которую назначили в ВАКС 2 октября. Согласно решению судей, подозреваемый в махинациях с имуществом Нацгвардии мог выйти из-под стражи в случае внесения 100 миллионов гривен залога. В новом решении антикоррупционного суда размер залога существенно уменьшили. Впрочем, сумма по-прежнему остается огромной.

В ВАКС также отметили, что решение уже вступило в законную силу и обжаловать его в кассации невозможно.

В чем обвиняют Микитася

По данным следствия, бывший президент "Укрбуда" завладел имуществом Нацгвардии на сумму более 81 миллиона гривен. Он якобы обменял жилье в доме в центре Киева на улице Коновальца на квартиры в окрестностях на Бориспольской.

Из-за возбуждения трех уголовных дел против Микитася "Укрбуд" полностью остановил работы на всех своих объектах. А уже после ареста подозреваемого оказалось, что денег на достройку многих жилых комплексов предприятие не имеет.