Первые последствия решения КСУ: Антикоррупционный суд закрыл дело о лжи в декларации
Антикоррупционный суд закрыл дело против бывшего председателя Запорожской ОГА Константина Брыля, который скрыл доходы в декларации. Такое решение обусловлено скандальным решением КСУ об отмене антикоррупционной реформы.
Брыль "забыл" задекларировать четыре "Мерседеса" и один "Ленд Ровер". Об этом сообщила пресс-служба Центра противодействия коррупции в своем телеграм-канале.
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Экс-глава Запорожской ОГА также не указал в декларации два эллинга (место для парковки катеров) в Крыму, паркоместа, квартиры, земельные участки и тому подобное. Кроме того, Брыль и его семья по несколько раз в год отдыхали за границей и каждый раз останавливались в элитных отелях.
Что известно о декларации Брыля
- Брыль возглавлял Запорожскую областную государственную администрацию в течение 2016 – 2019 годов.
- В 2016 году он единственный из всех глав ОГА в Украине не подал электронную декларацию о своих доходах. Этот поступок Брыль аргументировал тем, что не обнародовать данные о своем имуществе ему приказала СБУ.
- В 2019 году детективы НАБУ сообщили Брилю о подозрении из-за непредставления декларации.
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Главное о решении Конституционного Суда / Инфографика 24 канал
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