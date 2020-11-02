Антикоррупционный суд закрыл дело против бывшего председателя Запорожской ОГА Константина Брыля, который скрыл доходы в декларации. Такое решение обусловлено скандальным решением КСУ об отмене антикоррупционной реформы.

Брыль "забыл" задекларировать четыре "Мерседеса" и один "Ленд Ровер". Об этом сообщила пресс-служба Центра противодействия коррупции в своем телеграм-канале.

Заметьте Нет гарантий, что КСУ не заблокирует решение о возобновлении е-декларирования, – нардеп

Экс-глава Запорожской ОГА также не указал в декларации два эллинга (место для парковки катеров) в Крыму, паркоместа, квартиры, земельные участки и тому подобное. Кроме того, Брыль и его семья по несколько раз в год отдыхали за границей и каждый раз останавливались в элитных отелях.

Обратите внимание! 27 октября Конституционный суд Украины отменил антикоррупционную реформу. Чиновники получили зеленый свет относительно предоставления ложных данных о своих доходах в декларациях. Подробнее о скандале читайте здесь.

Что известно о декларации Брыля

Брыль возглавлял Запорожскую областную государственную администрацию в течение 2016 – 2019 годов.

В 2016 году он единственный из всех глав ОГА в Украине не подал электронную декларацию о своих доходах. Этот поступок Брыль аргументировал тем, что не обнародовать данные о своем имуществе ему приказала СБУ.

В 2019 году детективы НАБУ сообщили Брилю о подозрении из-за непредставления декларации.

Расследование "Схем" о Константине Брыле: смотрите видео



Главное о решении Конституционного Суда / Инфографика 24 канал