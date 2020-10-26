В Антикорсуде отказались взять Януковича под стражу
Судья Высшего антикоррупционного суда Владимир Воронько 26 октября отказался взять экс-президента Украины Виктора Януковича под стражу. Заседание касалось дела о "Межигорье".
В то же время адвокаты настаивали на том, что Янукович надлежащим образом не получил уведомление о подозрении. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила антикоррупционная общественная организация Transparency International Ukraine.
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Также на заседании адвокаты отмечали, что квалификация по делу неправильная, а экспертизы искривлены. Они уверяли, что Янукович готов сотрудничать и "сторона обвинения скрывается от Януковича, а не последний от обвинения".
Согласно сообщению, у Специализированной антикоррупционной прокуратуры есть 5 дней, чтобы обжаловать решение следственного судьи.
Дело о незаконном присвоении "Межигорья" / Фото Transparency International Ukraine