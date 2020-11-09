Текст законопроекта №2813-Д, разработанный антитабачным лобби в сотрудничестве с некоторыми депутатами, держался в тайне до последнего, но оказался почти копией уже отвергнутого Верховной Радой законопроекта №2813 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по охране здоровья населения от вредного воздействия табака".

В начале года парламентарии признали его не соответствующим европейским директивам и украинскому законодательству. Почему новая попытка ограничить табачную отрасль снова терпит неудачу, объясняют comments.ua.

Издание напоминает, что в январской версии законопроекта №2813 содержались нормы о запрете на видимую выкладку сигарет на витринах торговых точек и на производство и продажу пачек со скошенными краями.

Авторы законопроекта, народный депутат Лада Булах и общественная организация "Жизнь", утверждали, что подобные нормы якобы являются требованием директив ЕС и Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ). Однако, как выяснилось, в ЕС отсутствует запрет на производство пачек со скошенными краями, между тем, остановка подобного производства в Украине, которая значительную часть продукции экспортирует в ЕС, повлечет снижение экспорта не менее чем на пол миллиарда долларов. А запрет на выкладку пачек в торговых точках приведет не к уменьшению курения, а лишь к перераспределению торговли между мелкими точками и крупными торговыми сетями.

После неудачной попытки протолкнуть законопроект со спорными нормами Булах пообещала его доработать. 4 ноября, на заседании комитета ВР, стало известно о доработках, которые отражены в законопроекте №2813-Д.

Оказалось, что в новой версии остались эти запреты и добавилась новая – на продажу табачных изделий лицам, не достигшим 21 года (сейчас – 18), что противоречит действующему законодательству.

Как пишет издание, проблем у законопроекта было бы меньше, если бы его авторы наотрез не отказывались вести диалог с заинтересованными компетентными сторонами – легальными производителями сигарет, которые входят в ТОП-10 налогоплательщиков Украины.

Булах заявила, что якобы отказ от диалога является требованием законодательства, но ни в одном действующем законе нет норм, запрещающих привлекать к разработке проектов документов легальных операторов рынка, пишут comments.ua.

Скорее всего, доработанную версию этого проекта закона ждет та же участь, что и изначальную. По крайней мере, это будет закономерно,

– приходит к выводу издание.