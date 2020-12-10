Шевченковский райсуд Киева продлил действие мер пресечения подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета. За решеткой и под домашним арестом фигуранты будут находиться еще 2 месяца.

Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь меры продлили до 7 февраля 2021 года включительно, пишет Укринформ. Такое решение огласила судья Оксана Голуб.

Ранее Суд отказался допрашивать Зеленского, Авакова и Рябошапку по делу Шеремета

Самое страшное то, что Андрея оставили под стражей. И, честно, я даже не знаю, как сейчас смотреть на его жену. Это просто ужас,

– прокомментировала журналистам решение суда Юлия Кузьменко.

В то же время адвокаты Кузьменко требовали разрешить ей снять электронный браслет и отменить круглосуточный домашний арест, чтобы восстановить право на работу.

Срок действия наложенных на Яну Дугарь обязательств также продлили до 7 февраля. Ранее ее отпустили под залог из-под домашнего ареста.

Под стражей находится только Андрей Антоненко. Заметим, что несколько дней до этого Апелляционный суд Киева оставил его под стражей. Тогда защита подала жалобу на продление его ареста.

До этого электронный браслет снова надели и на Юлию Кузьменко.

Заседание суда 10 декабря проходило в закрытом режиме, туда пускали только представителей медиа. Причиной этому послужили карантинные ограничения, а также обеспечение безопасности для лиц, участвующих в уголовном производстве.

Обратите внимание! Андрей Антоненко уже почти год находится за решеткой. В прошлом году 12 декабря правоохранители задержали его, а также Юлию Кузьменко и Яну Дугарь по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года.

Больше про дело Шеремета и то, в чем подозревают Антоненко, Кузьменко и Дугарь – по ссылке.