Апелляция по делу Маркива: украинская община в Италии вышла на акцию поддержки
Суд в Милане 15 октября рассматривает апелляцию по делу Виталия Маркива. Украинская община вышла напротив Трибунала города, чтобы поддержать осужденного в Италии нацгвардейца.
В Милане сейчас также находится и Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Об этом пишет "Громадське радіо".
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Омбудсмен ожидает, что 15 октября Апелляционный суд рассмотрит перевод некоторых записей разговора Виталия Маркива.
Это важно, поскольку ключевой фразой, на которой строились все обвинения итальянских прокуроров и судей, когда они признавали вину украинца, была "Мы убили".
То есть, по их версии, Маркив признал вину в убийстве. Но предыдущая переводчица, которая переводила 52 минуты этой записи, отказалась от перевода,
– объяснила Людмила Денисова.
И добавила, что сегодня суду должны представить новый перевод именно этих записей.
Украинская община в Милане собралась напротив Трибунала, чтобы поддержать нацгвардейца Виталия Маркива. Видео из-под здания суда опубликовала в фейсбуке журналистка Галина Еремица.
Акция в поддержку Виталия Маркива в Милане: видео
Что известно о деле Виталия Маркива
- Виталий Маркив – украинский нацгвардеец, который воевал на Донбассе в 2014 году.
- Его задержали 30 июня 2017 года в Италии. Маркиву вменяют причастность к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккели и российского переводчика Андрея Миронова. В то же время военный все обвинения отвергает.
- В июле 2019 года нацгвардейца признали виновным и приговорили к 24 годам тюрьмы. Доказательства, приведенные итальянскими прокурорами, имеют множество неточностей, противоречивых данных и не указывают на точную вину Маркива в преступлении.