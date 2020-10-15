Суд в Милане 15 октября рассматривает апелляцию по делу Виталия Маркива. Украинская община вышла напротив Трибунала города, чтобы поддержать осужденного в Италии нацгвардейца.

В Милане сейчас также находится и Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Об этом пишет "Громадське радіо".

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Омбудсмен ожидает, что 15 октября Апелляционный суд рассмотрит перевод некоторых записей разговора Виталия Маркива.

Это важно, поскольку ключевой фразой, на которой строились все обвинения итальянских прокуроров и судей, когда они признавали вину украинца, была "Мы убили".

То есть, по их версии, Маркив признал вину в убийстве. Но предыдущая переводчица, которая переводила 52 минуты этой записи, отказалась от перевода,

– объяснила Людмила Денисова.

И добавила, что сегодня суду должны представить новый перевод именно этих записей.

Украинская община в Милане собралась напротив Трибунала, чтобы поддержать нацгвардейца Виталия Маркива. Видео из-под здания суда опубликовала в фейсбуке журналистка Галина Еремица.

Акция в поддержку Виталия Маркива в Милане: видео

Что известно о деле Виталия Маркива