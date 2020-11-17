Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда окончательно признала законным и обоснованным закрытие дела "Роттердам+". От 17 ноября это решение вступило в силу и не подлежит дальнейшему обжалованию.

Таким образом коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС подтвердила решение первой инстанции об обоснованности закрытия дела "Роттердам+". Об этом сообщает Интерфакс-Украина. Ранее Почему закрыли дело "Роттердам+": прокурор утверждает о недостаточном количестве доказательств Апелляционная палата ВАКС оставила в силе решение об обоснованности закрытия дела "Роттердам+",

– сообщили в суде. Таким образом вступило в силу решение ВАКС, которым постановление САП о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия состава преступления признана законной и обоснованной. Что этому предшествовало: Прокуратура закрыла дело "Роттердам+" 28 августа из-за отсутствия состава преступления.

Это решение впоследствии подтвердили и в Офисе генерального прокурора.

В сентябре ВАКС признал закрытие дела "Роттердам+" полностью законным и обоснованным. Суд пришел к выводу, что нет доказательств совершения преступления и причинения вреда от действия формулы.

Впрочем, уже 27 октября ВАКС пересмотрел свое решение по делу "Роттердам+" и отменил постановление прокуратуры о закрытии дела.

После этого детективы НАБУ попытались сменить прокурора, но ВАКС подтвердил законность и правомерность действий процессуального руководителя, который постановил закрыть дело "Роттердам+". Что известно о деле "Роттердам+": коротко По версии следствия, группа людей из частных теплогенерирующих компаний давили на руководство НКРЭКП. Они требовали включить в тариф на электроэнергию расходы на доставку угля в Украине из портов Европы. Украина покупала топливо в Нидерландах, чтобы быть независимой от оккупированных территорий.

НАБУ в 2019 году сообщили о подозрении 6 людям, в частности, председателю Нацкомиссии Дмитрию Вовку и Владимиру Бутовском. Следователи утверждали, что Вовк с группой разработали и приняли регуляторный акт – так называемую формулу "Роттердам+"

Таким образом они создали искусственные условия, чтобы цена на продажу электрической энергии на оптовом рынке выросла. Из-за перехода Украины на новый рынок электроэнергии с 1 июля 2020 года формула перестала действовать.