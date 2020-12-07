Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей
Киевский апелляционный суд 7 декабря рассмотрел апелляцию о содержании под стражей подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко. Ему снова отказали в изменении меры пресечения и оставили за решеткой.
Апелляционный суд рассматривал жалобу защиты Антоненко на продление ему меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца до 19 декабря. Об этом сообщает 24 канал.
В результате суд оставил без удовлетворения жалобу защиты и оставил Антоненко под стражей.
Тем временем под зданием суда продолжается акция протеста в поддержку Андрея Антоненко. Здание суда и зал заседаний на протяжении всего дня взяты под усиленную охрану правоохранителей.
Андрей Антоненко в зале суда, его усиленно охраняют правоохранители / Фото Андрея Костюка, 24 канал
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