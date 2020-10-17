Харьковский университет начал изготавливать аппараты искусственной вентиляции легких. ВУЗ сделал 10 опытных образцов устройства, признанного в Европе. Через 2 месяца он готов дать тысячу современных мобильных аппаратов.

Их можно использовать и в скорой, и дома. Единственное, что отделяет оборудование от COVID-пациентов – отсутствие госзаказа и заинтересованности власти. Об этом рассказали в сюжете журналисты 24 канала.

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Аппараты разработаны в Англии

Такие аппараты ИВЛ разработали и производят в Англии. Используют эти приборы в 105 странах. Теперь их могут делать и в Украине. Харьковский вуз получил разрешение на производство европейских неинвазивных аппаратов.

Аппарат искусственной вентиляции легких / Скриншот с видео

Директор научно-учебного института Игорь Белецкий отметил: "Пришло письмо, что мы можем купить лицензию. Я немного расстроился, потому что где мы и где эти деньги в университета на лицензию. Когда я открыл лицензионное соглашение, то там в графе была сумма – 0".

Самые дорогие элементы ИВЛ

Аппарат выглядит просто:

маска;

трубки;

баллон с кислородом.

Сердце и самый дорогой элемент ИВЛ – маленький генератор. Благодаря ему, вентиляцию легких можно делать без интубации и легким, и тяжелым больным.

Нужно открыть и запустить кислород к прибору. Есть регулировка именно потока, который подается на маску. СКЛ – эти показатели являются важнейшими для работы устройства: именно возможность как регулирования потока воздуха, так и концентрации кислорода данного изделия,

– сообщил член группы разработчиков Константин Лесничий.

Мобильность аппарата

Еще недавно вместо несколькосантиметрового генератора был габаритный ящик. Такое уменьшение размера позволило едва ли не носить аппарат с собой.

В Харьковском университете изготавливают аппараты ИВЛ / Скриншот с видео

Белецкий отметил, что этот аппарат разработали для борьбы с последствиями COVID-19. Поскольку он небольшой, мобильный, то его можно использовать в скорой помощи и мобильных госпиталях.

Первая опытная партия

Аналоги такого ИВЛ стоят примерно 2,5 тысячи евро. Инженеры Харьковского университета сделали первую опытную партию – 10 аппаратов. За 2 месяца в Харькове могут изготовить и передать больницам до тысячи.

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Европейское устройство ждет сертификацию в Украине. Кислородной поддержки в больницах требуют все больше COVID-пациентов. От них ИВЛ отделяет отсутствие государственного заказа.

В Харьковском университете начали изготавливать аппараты ИВЛ: смотрите видео