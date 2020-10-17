Аппараты ИВЛ изготавливают в Харьковском университете: какие особенности устройства
Харьковский университет начал изготавливать аппараты искусственной вентиляции легких. ВУЗ сделал 10 опытных образцов устройства, признанного в Европе. Через 2 месяца он готов дать тысячу современных мобильных аппаратов.
Их можно использовать и в скорой, и дома. Единственное, что отделяет оборудование от COVID-пациентов – отсутствие госзаказа и заинтересованности власти. Об этом рассказали в сюжете журналисты 24 канала.
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Аппараты разработаны в Англии
Такие аппараты ИВЛ разработали и производят в Англии. Используют эти приборы в 105 странах. Теперь их могут делать и в Украине. Харьковский вуз получил разрешение на производство европейских неинвазивных аппаратов.
Аппарат искусственной вентиляции легких / Скриншот с видео
Директор научно-учебного института Игорь Белецкий отметил: "Пришло письмо, что мы можем купить лицензию. Я немного расстроился, потому что где мы и где эти деньги в университета на лицензию. Когда я открыл лицензионное соглашение, то там в графе была сумма – 0".
Самые дорогие элементы ИВЛ
Аппарат выглядит просто:
- маска;
- трубки;
- баллон с кислородом.
Сердце и самый дорогой элемент ИВЛ – маленький генератор. Благодаря ему, вентиляцию легких можно делать без интубации и легким, и тяжелым больным.
Нужно открыть и запустить кислород к прибору. Есть регулировка именно потока, который подается на маску. СКЛ – эти показатели являются важнейшими для работы устройства: именно возможность как регулирования потока воздуха, так и концентрации кислорода данного изделия,
– сообщил член группы разработчиков Константин Лесничий.
Мобильность аппарата
Еще недавно вместо несколькосантиметрового генератора был габаритный ящик. Такое уменьшение размера позволило едва ли не носить аппарат с собой.
В Харьковском университете изготавливают аппараты ИВЛ / Скриншот с видео
Белецкий отметил, что этот аппарат разработали для борьбы с последствиями COVID-19. Поскольку он небольшой, мобильный, то его можно использовать в скорой помощи и мобильных госпиталях.
Первая опытная партия
Аналоги такого ИВЛ стоят примерно 2,5 тысячи евро. Инженеры Харьковского университета сделали первую опытную партию – 10 аппаратов. За 2 месяца в Харькове могут изготовить и передать больницам до тысячи.
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Европейское устройство ждет сертификацию в Украине. Кислородной поддержки в больницах требуют все больше COVID-пациентов. От них ИВЛ отделяет отсутствие государственного заказа.
В Харьковском университете начали изготавливать аппараты ИВЛ: смотрите видео