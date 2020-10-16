Давид Арахамия заявил, что нужно сокращать численность армии. Теперь глава фракции "Слуга народа" уточнил, что речь идет скорее об оптимизации – уменьшении небоевого состава ВСУ и наращивании боевого.

Арахамия конкретизировал, что он имел в виду, заявляя о необходимости сокращения численности ВСУ, в кулуарах "Свободы слова Савика Шустера", сообщает 24 канал.

Обратите внимание В "Слуге народа" рассуждают об уменьшении ВСУ для увеличения их эффективности

Первое заявление главы фракции "Слуга народа"

Ее Арахамия сделал 14 октября в эфире одного из телеканалов. Он отметил, что стоит рассматривать сокращение численности или увеличение бюджета ВСУ. Ведь у Украины нет достаточно денег на перевооружение армии, приобретение новых технологий.

Как политик уточнил свои слова

Теперь Арахамия отметил, что лишь согласился с позицией эксперта, который тогда тоже был в эфире.

Я сказал, что поддерживаю идею сокращения небоевого состава армии и наращивания боевого. Это даже не сокращение, это оптимизация,

– отметил глава фракции.

Он добавил, что в ВСУ часто не хватает бойцов, зато тыл всегда полностью укомплектован.

По словам Арахамии, до 40% армии – это небоевой состав, из них 25% – люди, которые работают с бумагами. Правильное перераспределение человеческих ресурсов, по его мнению, поможет армии работать качественнее.

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Справка. По официальным данным, сейчас ВСУ насчитывают 246 тысяч 689 человек. Из них военные – 194 276, срочники – 18 335, а военные в ООС – 40 104.