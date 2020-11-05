На заседании Рады 5 ноября случился курьезный инцидент. После того, как парламент не поддержал изменения в Бюджетный кодекс, Тищенко заявил, что 2 человека не успели проголосовать. А глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обматерил коллегу.

Инцидент произошел после первой неудачной попытки голосования. Тогда спикер парламента Дмитрий Разумков сказал подойти в президиум всем лидерам фракций и групп. Среди них был и Арахамия, сообщает 24 канал.

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Именно в это время к лидерам подошел Тищенко и сказал, что 2 человека не успели проголосовать. На это Арахамия ответил жестко. "Не успели? На работу надо бл*ть ходить, Коля. Где ты был?", – ответил Арахамия.

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Такая ситуация случается в Раде не впервые. В феврале 2020 года скандалили "слуга народа" Максим Ткаченко и депутат "Батькивщины" Алексей Кучеренко. Ткаченко призвал коллегу "идти домой, потому что его время уже вышло". Кучеренко возмутился и назвал Ткаченко "малолетним клоуном". После этого "слуга народа" обматерил Кучеренко, а последний написал заявление в полицию за хулиганство.

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