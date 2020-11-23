Арахамия получил результаты 3 теста на COVID-19: как чувствует себя политик
Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия получил отрицательный результат теста на COVID-19. Это уже 3 тест, который сдавал политик.
Сейчас Арахамия хорошо себя чувствует и вернется из самоизоляции уже 23 ноября. Об этом сообщила пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук, сообщает Интерфакс-Украина.
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Почему Арахамия ушел на самоизоляцию
- Арахамия перешел на дистанционный режим работы 20 ноября.
- Заподозрив у себя COVID-19, политик сдал 2 теста.
- Их результаты были противоречивыми. Один показал, что у Арахамии есть коронавирус, другой – что нет.
Что известно о COVID-19 у украинских политиков
- 9 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что инфицировался коронавирусом.
- Тогда же о своем заражении COVID-19 сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак. По состоянию на 23 ноября Ермак уже выздоровел.
- 11 ноября коронавирус обнаружили у спикера Рады Дмитрия Разумкова.
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