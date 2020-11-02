Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия встретился с главой Конституционного Суда. Александр Тупицкий заверил, что КСУ не планирует в ближайшее время рассматривать представление нардепов о неконституционности закона о земле.

Тупицкий опроверг информацию о том, что сейчас происходит "предательское" заседание о земле. Об этом заявил Арахамия, пишет "Суспільне".

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Это очередной процесс о земле, который длится уже несколько месяцев. И еще будет ряд заседаний. Они не рассматривали землю, они рассматривали статьи, связанные с рынком земли,

– отметил Арахамия.

И добавил, что Тупицкий отметил, что "саму землю пока не рассматривали и не планируют в ближайшее время".

Арахамия отметил, что просил главу КСУ проводить рассмотрение "в максимально открытом режиме", чтобы нардепы имели возможность услышать мнение всех судей и юридические аргументы, которые у них появляются.

По вопросу конституционности закона о языке, Тупицкий сообщил, что его планируют рассмотреть в ближайшее время и заявил, что судьи "хорошо понимают, какая сейчас температура в обществе".

К слову, КСУ рассматривает представление о двух вариантах толкования понятия "земля" в Конституции. В одной статье на землю как природный объект имеет право собственности украинский народ, в другой – как на объект гражданских прав – граждане и юридические лица.

Обратите внимание! 27 октября Конституционный Суд принял скандальное решение, признав неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства. То есть отменил систему е-декларирования. В ответ Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий.