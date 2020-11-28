Арахамия: все фракции поддерживают законопроект о процедуре увольнения директора НАБУ
Глава "Слуги народа" Давид Арахамия убеждает, что все фракции поддерживают законопроект №4437 о процедуре увольнения директора НАБУ. Инициаторами соответствующего законопроекта являются премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и группа народных депутатов.
Арахамия подчеркнул, что в этом вопросе "есть полное согласование". Об этом он сообщил журналистам после совместного совещания руководства парламента, правительства и лидеров фракций, пишет Интерфакс-Украина.
Важно Рада зарегистрировала законопроект об изменениях в НАБУ
Он отметил, что поддержку этому законопроекту выразили абсолютно все фракции.
Что известно о законопроекте №4437
- Законопроект о внесении изменений в закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" зарегистрировали в Верховной Раде 27 ноября.
- Проектом закона предлагается внести изменения в статьи 1 и 6 закона о "Национальном антикоррупционном бюро Украины", которыми определить, что НАБУ образуется и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями закона. Тогда как согласно действующей редакции закона, образование НАБУ относится к полномочиям президента.
- Также в законопроекте предлагается установить полномочия Верховной Рады принимать решение об увольнении директора НАБУ с должности при наличии оснований, определенных профильным законом.
- Вместе с тем изменениями предусмотрено, что лицо, назначенное на должность директора НАБУ, продолжает выполнять свои полномочия до момента назначения нового руководителя в порядке, определенном законом "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", но не позднее окончания срока полномочий.
Решение КСУ в отношении НАБУ: детали
- В 2020 году КСУ признал неконституционным назначение Артема Сытника главой НАБУ. Это решение в суде аргументировали тем, что во время назначения Сытника на должность пятый президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия.
- В НАБУ решение КСУ назвали политически мотивированным. 26 октября Окружной админсуд Киева одобрил решение отстранить Сытника от должности.
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