Глава "Слуги народа" Давид Арахамия убеждает, что все фракции поддерживают законопроект №4437 о процедуре увольнения директора НАБУ. Инициаторами соответствующего законопроекта являются премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и группа народных депутатов.

Арахамия подчеркнул, что в этом вопросе "есть полное согласование". Об этом он сообщил журналистам после совместного совещания руководства парламента, правительства и лидеров фракций, пишет Интерфакс-Украина.

Важно Рада зарегистрировала законопроект об изменениях в НАБУ

Он отметил, что поддержку этому законопроекту выразили абсолютно все фракции.

Что известно о законопроекте №4437

Законопроект о внесении изменений в закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" зарегистрировали в Верховной Раде 27 ноября.

Проектом закона предлагается внести изменения в статьи 1 и 6 закона о "Национальном антикоррупционном бюро Украины", которыми определить, что НАБУ образуется и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями закона. Тогда как согласно действующей редакции закона, образование НАБУ относится к полномочиям президента.

Также в законопроекте предлагается установить полномочия Верховной Рады принимать решение об увольнении директора НАБУ с должности при наличии оснований, определенных профильным законом.

Вместе с тем изменениями предусмотрено, что лицо, назначенное на должность директора НАБУ, продолжает выполнять свои полномочия до момента назначения нового руководителя в порядке, определенном законом "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", но не позднее окончания срока полномочий.

Обратите внимание! Этот законопроект позволит выполнить скандальное решение КСУ за 27 октября, а также обеспечить непрерывность деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины.

Решение КСУ в отношении НАБУ: детали