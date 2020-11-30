Медицинская система Украины переживает не лучшие времена. До сих пор есть проблемы с тестированием и госпитализацией больных коронавирусом. Но медсистема укрепляется так же, как это было с украинской армией в 2014 году.

Когда коронавирус пройдет, медицинская система Украины будет в сотни раз эффективнее обрабатывать эпидемиологические кризисы. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире одного из телеканалов, передает 24 канал.

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Медсистема каждый день наращивает мышцы

По словам нардепа, периодически из регионов поступают сигналы о том, что люди не могут получить тесты на коронавирус. Для этого бригады скорой помощи осуществляют выезды и удаленно проводят тестирование на коронавирус. Уже было проведено по меньшей мере два миллиона таких выездов. Но этого недостаточно. Также есть проблемы с койко-местами в больницах, чтобы разместить всех больных COVID-19.

Нужно понимать, что мы в условиях, как примерно в 2014 году выглядела армия, и надо было срочно воевать. Вот примерно в такой ситуации и медицинская система. Но она каждый день наращивает мышцы,

– сказал Арахамия.

Вместе с тем он выразил надежду, что в будущем медсистема Украины будет значительно эффективнее обрабатывать эпидемиологические кризисы.

Ситуация с коронавирусом в Украине

По состоянию на 30 ноября в Украине зарегистрировано 732 625 случаев заражения коронавирусом. Из них 9 946 зафиксировали за минувшие сутки.

Среди новых больных – 570 детей и 360 медицинских работников.

Всего с начала 2020 года в Украине зарегистрировали 732 625 больных COVID-19. Из них выздоровели 345 149 человек.

В течение пандемии в стране умерли 12 327 инфицированных.

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