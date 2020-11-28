Арахамия заявил, что Рада может скорректировать карантин выходного дня
Верховная Рада планирует заслушать доклад главы Минздрава Максима Степанова об эффективности карантина выходного дня. Все потому, что правительство вводило такое ограничение до 30 ноября и на этой неделе его срок истекает.
Если карантин выходного дня не дал желаемого эффекта, то его могут скорректировать. Об этом заявил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Интерфакс-Украина.
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На следующей неделе послушаем доклад, сработало ли это (карантин выходного дня – 24 канал) и насколько, то есть будем делать какой-то ретроспективный анализ этой инициативы. Если не сработало, будем корректировать,
– заметил политик.
Заметим, некоторые политики настаивают, чтобы в Украине вместо карантина выходного дня ввели полный локдаун на зимние праздники. В частности премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин готовится к различным сценариям противодействия коронавирусу, среди которых и локдаун на праздники.
Что известно о карантине выходного дня
- Кабинет министров 11 ввел в Украине карантин выходного дня.
- Ограничение начало действовать 14 – 15 ноября.
- Согласно ему, на выходных в Украине могут работать только аптеки, продуктовые магазины, АЗС и банки.
- Предварительно правительство ввело такой карантин до 30 ноября.
- Украинцы возмутились решением Кабмина. Предприниматели и рестораторы вышли на массовые протесты. Люди жаловались, что из-за такого ограничения потеряют значительную часть своего дохода.
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