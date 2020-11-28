Верховная Рада планирует заслушать доклад главы Минздрава Максима Степанова об эффективности карантина выходного дня. Все потому, что правительство вводило такое ограничение до 30 ноября и на этой неделе его срок истекает.

Если карантин выходного дня не дал желаемого эффекта, то его могут скорректировать. Об этом заявил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Интерфакс-Украина.

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На следующей неделе послушаем доклад, сработало ли это (карантин выходного дня – 24 канал) и насколько, то есть будем делать какой-то ретроспективный анализ этой инициативы. Если не сработало, будем корректировать,

– заметил политик.

Заметим, некоторые политики настаивают, чтобы в Украине вместо карантина выходного дня ввели полный локдаун на зимние праздники. В частности премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин готовится к различным сценариям противодействия коронавирусу, среди которых и локдаун на праздники.

Что известно о карантине выходного дня

Кабинет министров 11 ввел в Украине карантин выходного дня.

Ограничение начало действовать 14 – 15 ноября.

Согласно ему, на выходных в Украине могут работать только аптеки, продуктовые магазины, АЗС и банки.

Предварительно правительство ввело такой карантин до 30 ноября.

Украинцы возмутились решением Кабмина. Предприниматели и рестораторы вышли на массовые протесты. Люди жаловались, что из-за такого ограничения потеряют значительную часть своего дохода.



Карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала