Летом 1944 года союзные армии уверенно продвигались вглубь Франции. Однако высадка в Нормандии загнала Германию в невыгодное положение. Однако Адольф Гитлер требовал вгрызаться в землю и любой ценой не сдавать позиций.

В августе началась операция Die Wacht am Rhein, а в Арденнах состоялись одни из самых масштабных танковых баталий Западного фронта Второй мировой. Подробнее об этом – в новом выпуске программы "Конфликты" на 24 канале.

В предыдущем выпуске Всю жизнь бежали от травм: жуткий опыт художников, переживших Первую мировую

Германия в 1944 году

Для контратаки союзников Гитлер поручил взыскать все возможные резервы. Да и сама Германия по состоянию на лето 1944 года напоминала больную пожилую фрау – постоянные бомбардировки и война на два фронта истощала Рейх.

Все, что в стране не касалось войны – закрыли. Музеи, центры детского творчества, музыкальные школы все это исчезло, а финансирование пошло на нужды военных. Учителя, ученые и музыканты ушли на фронт. А чтобы максимально увеличить количество армейцев, в ряды военных разрешили забирать с 16 лет. Появилась ускоренная программа подготовки новобранцев. Вместо 2 лет, их тренировали несколько недель, а потом – на фронт.

Началась масштабная программа по наращиванию военных мощностей. Было решено за несколько недель максимально увеличить количество танков и военных подразделений. Все силы бросили на это. Чтобы воплотить весь замысел в жизнь, подняли производство на 30%. Приоритет – максимально увеличить количество танков.

В чем заключался план Гитлера

В воображении Гитлера и его генералов план выглядел просто идеально.

► Сначала он хотел захватить бельгийский город Антверпен, который в то время был едва ли не ключевой точкой войны на Западном фронте.

► Взяв Антверпен, он разделит союзные армии на две части, разобьет их по очереди, что заставит Западный мир пойти с ним на мировую.

► Из плюсов – Германия закроет Западный фронт и продолжит войну с Советским Союзом на Востоке. Из минусов – если атака провалится – фюрер проигрывает войну.

Союзники вышли практически на немецкую границу. Через пол года от начала операции в Нормандии Рейх полностью потерял Францию, Бельгию и фактически Нидерланды. Хотя после разгрома под Фалезом немцы праздновали победу в боях сорвав большую воздушно-десантную операцию союзников "Маркет Гарден" и заблокировали альянтов в Голландии. Контрудар должен был быть сюрпризом для альянтов к Рождеству.

Атаковать немцы должны были одновременно в 3 точках:

Первая группа должна была выехать из района Далем и двинуться на город Лосгайм-ам-Зе.

Вторая группа должна была атаковать из Прума – через Брюссель.

Третья группа – из Битбурга и в обход.

Все группы должны были перейти через реку Маас, а тогда – напрямую в Антверпен. В общем немецкие силы насчитывали 250 тысяч военных, 1000 танков и более полутора тысяч бронемашин. По ту сторону границы стояли американские силы: 80 тысяч человек, почти полтысячи танков и 400 единиц артиллерии.



Бой в Арденнских лесах / Фото Википедии

"Все началось молниеносно быстро. Мы просто поперли на американцев. Они отстреливали по нам всем, что у них было. У них на столах еще был завтрак, который они так и оставили. Бросили все и побежали", – объяснил боец ​​116 танковой дивизии третьего Рейха Георг Мусбах.

Танковое наступление

Немцы брали количеством. У них было больше, чем вдвое людей и техники, а поэтому они передвигались практически беспрепятственно. Утром 16 декабря в 5:30 прозвучали первые артиллерийские выстрелы. Позиции американцев просто засыпало землей и снарядами. Танковые армады двинулись в наступление, будто не замечая перед собой препятствий. Они застали американцев внезапно.

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Обстрелы начались в бурю и мороз. Авиация была бессильна, потому что даже не могла взлететь. Этим немцы и воспользовались. Под прикрытием погоды и Арденнских лесов танковое наступление удалось провернуть очень успешно. А вот с пехотой повезло гораздо меньше.



Наступление немецких войск в Арденнах / Фото France blank.svg

Немецкие танки

Немецкие "Тигры" и "Пантеры" были идеальной техникой для таких условий. Они с легкостью преодолевали холмы, заросшие и снежные заносы. Деревья, которые препятствовали дороге, немцы взрывали и вырубали.



Немецкий танк "Пантера" / Фото Википедии

Эти смертоносные машины практически ни на минуту не останавливались. Американцам, поскольку они были не готовы, было гораздо труднее – их M4A3 просто замерзли, поэтому останавливать танковое наступление противника сначала приходилось вручную. Кроме того, к битве в лесах такие танки были не готовы.

Гитлеровские "Пантеры" хорошо спрятались среди деревьев и практически полностью окружили позиции американских военных. А броня "Пантер" и "Тигров" рикошетила танковые снаряды. Обезвредить такого монстра можно было разве попав в топливный бак.

Наши танки просто замерзли. Топливо не могло выдержать такой температуры. Были и такие, которые вообще стояли без топлива. Как только битва началась, мы даже с места тронуться не могли. И именно в этот неудобный момент на нас поперли немецкие танки,

– вспомнил боец ​​707 танкового батальона США Джон Маршал.

Только за 20 часов битвы немцы продвинулись на 90 километров от начальной линии фронта. Это было соревнование доблести и отваги не на жизнь, а на смерть. Оттуда двигаться стало гораздо труднее. Американцы отстреливались всем, чем имели.

За все время битвы, они выпустили по немцам 55 тысяч снарядов. Но и немцы были не менее эффективными. Всего за 10 минут, они уничтожили 11 противотанковых американских установок из 18. Когда американцы поняли что не удержатся, то начали готовить отход расставляя минные ловушки.

Чем закончилась ожесточенная битва – смотрите в программе.