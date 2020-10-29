Военного обозревателя Алексея Арестовича назначили советником украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. Его главной функцией является налаживание внешней коммуникации.

По словам Арестовича, российская сторона имеет "хорошую" привычку выходить из переговоров и сразу сообщать версию, которая выгодна им. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

К слову Арестович заявил, что ОБСЕ обсудит нарушение тишины на Донбассе из-за ранения военного

"А мы до сих пор почему-то опаздывали и давали наши комментарии по 2 – 3 суток, и это было уже никому неинтересно, поздно, и все обсуждали российские нарративы. Чтобы такого не повторялось, я добровольно взял на себя такую функцию по предложению Леонида Кравчука", – заявил военный обозреватель.

Он рассказал, что зарплату он за это не получает и работает на общественно-политических началах. "Я ФЛП, у меня есть школа мышления и риторики, я преподаю и получаю там зарплату", – добавил Арестович.

Сомнительное сообщение Арестовича о патриотизме

После назначения Арестовича журналисты начали вспоминать его интересные высказывания, к примеру, сообщение в фейсбуке за 2017 год: "Я – не патриот. Причем, не только Украины, но и любого национального государства, как такового. Я "патриот 5-го проекта".



Пост Алексея Арестовича за 2017 год / Скриншот

На вопрос ведущей 24 канала, считает ли себя новый советник ТКГ патриотом Украины, тот ответил: "В этом посте я забыл поставить кавычки, потому что я там кое-что указывал на тех патриотов, которые "бьют себя пяткой в грудь" и говорят, что они патриоты на каждом шагу. Можно судить не по моим словам, а по моим делам. Я ветеран ООС, майор резерва ВСУ, который отслужил на Востоке и несколько потрудился с разъяснением военных вопросов гражданам, поэтому кое-кто называет меня военным обозревателем".

Может ли быть майор Украины, который добровольно пошел на фронт, патриотом Украины? Я могу оставить это как открытый вопрос, но я думаю, что более или менее ответ ясен. Что касается остальных вопросов, то мои заявления как частного лица – это одно, другое – это позиция советника информполитики на таком высоком дипломатическом уровне. Это разные вещи,

– объяснил он.

Что известно об Алексее Арестовиче – читайте в материале 24 канала.