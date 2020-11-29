Новость о том, что новогодний обмен пленными сорван, является информационным сопровождением и шантажом со стороны РФ. Шансы на то, что обмен и нормандская встреча до Нового года состоится, остаются.

От России стоит ожидать разных сценариев. Такое мнение высказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, сообщает УНН.

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"Они нас шантажируют. Это информационное обеспечение процессов, которые они проводят", – заверил спикер украинской делегации.

Арестович пояснил, что Россия всегда смотрит на несколько сценариев сразу.

Не стоит исключать вариант, что в последний момент, за 2 часа до 9 декабря, выйдет Путин и выступит "спасителем отечества", который обменяет всех, обо всем договорится, скажет, что "все хорошо, не переживайте, я все решил",

– отметил Арестович.

Для чего это России

Он предположил, что Россия поняла опасность, которую несет в себе приход новоизбранного президента США Джозефа Байдена и его администрации. Россия теперь якобы хочет "сбить минский и нормандский формат" для того, чтобы выйти напрямую на переговоры с США.

По словам Арестовича, кандидатами на ключевые посты в будущей администрации президента США являются люди, которые невыгодны России. Эти люди говорят о "санкциях, которые должны уже не сдерживать, а калечить".

Я так думаю, они (россияне – 24 канал) увидели, что происходит, поняли, что они вязнут в среде, которое создала Украина, Франция и Германия,

- подчеркнул Арестович.

Дело в том, что МИД Франции и Германии обнародовали 3 заявления подряд о том, что Украина делает сильные шаги и они поддерживают, а Россия нет.

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Какова позиция Украины

Он отметил, что Украина хочет встретиться на высшем уровне в нормандском формате. Именно там планируют "принудить Путина к конкретизации". Именно он, как заметил Арестович, должен сказать, собирается ли выполнять договоренности, которые были достигнуты год назад в Париже.

Однако российская сторона не хочет этого, ведь им выгоднее вести переговоры "на верхнем этаже, с Соединенными Штатами".

Для этого делают и демарши на переговорах, и соответствующее информационное обеспечение, в том числе по очень чувствительным вопросам – обмену пленными, чтобы обвинить Зеленского и его команду, вообще Украину в том, что мы пренебрегаем жизнью пленных,

– пояснил Арестович.

Он отметил, что Россия и дальше будет наращивать обвинения против Украины. К этому надо быть готовыми.

Обмен пленными: кратко