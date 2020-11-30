Они не выпускают наших граждан, – Арестович о внеочередную встречу ТКГ
Срок прошлогодних договоренностей "нормандской четверки" всплывает уже 9 декабря. Именно поэтому украинская делегация в ТКГ предложила организовать внеочередную встречу на этой неделе.
Пока не решено много важных вопросов. Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, сообщает UNN.
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Мы выплачиваем 620 тысячам пенсии на территории, оккупированной русскими, и они не выпускают наших граждан, фактически удерживая их в заложниках,
– заявил Арестович
Что сказал Арестович
- Необходимо провести внеочередное заседание ТКГ, ведь вскоре Европа пойдет на каникулы.
- Среди неотложных вопросов – разминирование, разведение, обмен пленными, открытие КПВВ.
- Встречу украинская сторона инициирует через посредника – ОБСЕ.
- Это должны быть полноценные переговоры, включая встречи 4 подгрупп и общее заседание.
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