Срок прошлогодних договоренностей "нормандской четверки" всплывает уже 9 декабря. Именно поэтому украинская делегация в ТКГ предложила организовать внеочередную встречу на этой неделе.

Пока не решено много важных вопросов. Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, сообщает UNN.

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Мы выплачиваем 620 тысячам пенсии на территории, оккупированной русскими, и они не выпускают наших граждан, фактически удерживая их в заложниках,

– заявил Арестович

Что сказал Арестович

Необходимо провести внеочередное заседание ТКГ, ведь вскоре Европа пойдет на каникулы.

Среди неотложных вопросов – разминирование, разведение, обмен пленными, открытие КПВВ.

Встречу украинская сторона инициирует через посредника – ОБСЕ.

Это должны быть полноценные переговоры, включая встречи 4 подгрупп и общее заседание.

Обратите внимание! 9 декабря 2019 в Париже состоялась встреча лидеров "нормандской четверки". О чем они договорились читайте здесь.