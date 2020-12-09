Год назад президент Украины Владимир Зеленский посетил Париж, встретился с лидерами Германии, Франции и России и договаривался о судьбе Донбасса. Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович убежден, что договоренность сработала примерно 50 на 50.

Но даже это – беспрецедентный случай во время международных вооруженных конфликтов такого рода. Об этом Арестович сказал в эфире 24 канала.

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Он пояснил, что договоренности выполнены лишь частично. И напомнил:

было только 2 обмена пленными;

прекращение огня является относительным, но количество обстрелов уменьшилось в 5, 5 раз, а количество погибших от 10 до 14 раз;

Сам факт прекращения огня, которое длится уже 4 месяца, – довольно беспрецедентное событие для военного конфликта, где погибли 16 тысяч человек за последние 6 лет,

– подчеркнул Арестович.

И добавил, что главной новостью является то, что нет необходимости переходить к другим планам. Стоит дальше идти в направлении выполнения минских договоренностей, хотя это и трудно.

О диалоге с Россией

Большинство экспертов сходятся на том, что минские договоренности не действуют и зашли в тупик. Впрочем, Арестович уверен, что это не так. К тому же Россия готова продолжать нормандский формат.

Смотрите полностью видео с Алексеем Арестовичем о результатах нормандского формата:

Справка. 9 декабря 2019 года в Париже состоялся саммит лидеров нормандского формата – Украины, Франции, Германии и России. Больше о новостях нормандской четверки – читайте по ссылке.