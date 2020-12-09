Арестович объяснил, почему минские договоренности сработали 50 на 50
Год назад президент Украины Владимир Зеленский посетил Париж, встретился с лидерами Германии, Франции и России и договаривался о судьбе Донбасса. Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович убежден, что договоренность сработала примерно 50 на 50.
Но даже это – беспрецедентный случай во время международных вооруженных конфликтов такого рода. Об этом Арестович сказал в эфире 24 канала.
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Он пояснил, что договоренности выполнены лишь частично. И напомнил:
- было только 2 обмена пленными;
- прекращение огня является относительным, но количество обстрелов уменьшилось в 5, 5 раз, а количество погибших от 10 до 14 раз;
Сам факт прекращения огня, которое длится уже 4 месяца, – довольно беспрецедентное событие для военного конфликта, где погибли 16 тысяч человек за последние 6 лет,
– подчеркнул Арестович.
И добавил, что главной новостью является то, что нет необходимости переходить к другим планам. Стоит дальше идти в направлении выполнения минских договоренностей, хотя это и трудно.
О диалоге с Россией
Большинство экспертов сходятся на том, что минские договоренности не действуют и зашли в тупик. Впрочем, Арестович уверен, что это не так. К тому же Россия готова продолжать нормандский формат.
Смотрите полностью видео с Алексеем Арестовичем о результатах нормандского формата:
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