Аргентина на фоне пандемии COVID-19 ввела новый налог для самых богатых граждан. Таким образом в стране намерены покрыть часть расходов на средства защиты и лекарства, а также поддержать людей, в частности - предпринимателей.

Одноразовый сбор, который уже называли "налогом миллионера", поддержали большинством голосов в сенате, сообщает BBC.

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Его придется заплатить тем, кто имеет активы на сумму более 200 миллионов песо (2,5 миллиона долларов). В стране таких людей – около 12 тысяч.

Сбор коснется лишь около 0,8% налогоплательщиков. Богатым аргентинцам придется заплатить 3,5% с доходов, если состояние хранятся в Аргентине, и 5,25% – если за пределами страны.

Справка. 20% денег пойдет на медицинские материалы, 20% – на помощь бизнесу, 20% на стипендии для студентов, 15% на социальное развитие, остальные 25% – на газовые предприятия, пишет AFP.

В целом левоцентристское правительство президента Альберто Фернандеса надеется привлечь 300 миллиардов песо (примерно 15,3 миллиарда долларов).

В то же время оппозиция опасается, что "налог миллионера" ​​будет не одноразовым и может отпугнуть иностранных инвесторов.

Ситуация с COVID-19 в Аргентине

По состоянию на 5 декабря в Аргентине зафиксировали 1 521 862 случая коронавируса. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 39 512 человек. Выздоровели 1 281 955 пациентов.

Аргентина стала пятой страной, которая в октябре сообщила о миллионе подтвержденных случаев COVID-19. Сейчас она является самым маленьким государством, которое превысило этот показатель. Ведь там проживает около 45 миллионов человек.

Карантин дополнительно ударил по экономике страны, которая и так борется с безработицей, высоким уровнем бедности и огромным государственным долгом. Поэтому власть ищет выходы из этой непростой ситуации.