Миллионеры Аргентины заплатят налог для борьбы с COVID-19: сумма впечатляет
Аргентина на фоне пандемии COVID-19 ввела новый налог для самых богатых граждан. Таким образом в стране намерены покрыть часть расходов на средства защиты и лекарства, а также поддержать людей, в частности - предпринимателей.
Одноразовый сбор, который уже называли "налогом миллионера", поддержали большинством голосов в сенате, сообщает BBC.
Интересно Можно ли в Украине печатать деньги без инфляции: пример Аргентины и США
Его придется заплатить тем, кто имеет активы на сумму более 200 миллионов песо (2,5 миллиона долларов). В стране таких людей – около 12 тысяч.
Сбор коснется лишь около 0,8% налогоплательщиков. Богатым аргентинцам придется заплатить 3,5% с доходов, если состояние хранятся в Аргентине, и 5,25% – если за пределами страны.
В целом левоцентристское правительство президента Альберто Фернандеса надеется привлечь 300 миллиардов песо (примерно 15,3 миллиарда долларов).
В то же время оппозиция опасается, что "налог миллионера" будет не одноразовым и может отпугнуть иностранных инвесторов.
Ситуация с COVID-19 в Аргентине
По состоянию на 5 декабря в Аргентине зафиксировали 1 521 862 случая коронавируса. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 39 512 человек. Выздоровели 1 281 955 пациентов.
Аргентина стала пятой страной, которая в октябре сообщила о миллионе подтвержденных случаев COVID-19. Сейчас она является самым маленьким государством, которое превысило этот показатель. Ведь там проживает около 45 миллионов человек.
Карантин дополнительно ударил по экономике страны, которая и так борется с безработицей, высоким уровнем бедности и огромным государственным долгом. Поэтому власть ищет выходы из этой непростой ситуации.
Поделиться новостью