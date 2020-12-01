Австрийское архитектурное бюро Coop Himmelblau принимает участие во флагманском проекте Путина в Крыму – строит оперный театр в оккупированном Севастополе. Украина зря пыталась убедить компанию не разрушать свою репутацию. Из-за этого правительство готовит санкции против австрийских архитекторов.

Слухи о строительстве театра в оккупированном Крыму активно подтверждают российские СМИ. Об этом заявил в фейсбуке посол Украины в Австрии Александр Щерба.

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Что рассказал посол

В начале октября Щерба имел телефонный разговор с директором бюро Вольфом Приксом.

Я пытался убедить его не разрушать свою репутацию участием в этой косвенной и в то же время однозначной легитимизации аннексии. К сожалению, он не прислушался к моим аргументам,

– написал посол.

При этом Щерба добавил, что у него не остается другого выбора, кроме как сообщить архитектору Приксу о санкциях в отношении него и его бюро, которые готовит Украина.

"Наши партнеры по всему миру будут уведомлены, что некогда респектабельное архитектурное бюро заключает ныне сомнительные сделки с Путиным", – подчеркнул посол.

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