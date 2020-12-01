Австрийские архитекторы строят театр в оккупированном Севастополе: Украина готовит санкции
Австрийское архитектурное бюро Coop Himmelblau принимает участие во флагманском проекте Путина в Крыму – строит оперный театр в оккупированном Севастополе. Украина зря пыталась убедить компанию не разрушать свою репутацию. Из-за этого правительство готовит санкции против австрийских архитекторов.
Слухи о строительстве театра в оккупированном Крыму активно подтверждают российские СМИ. Об этом заявил в фейсбуке посол Украины в Австрии Александр Щерба.
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Что рассказал посол
В начале октября Щерба имел телефонный разговор с директором бюро Вольфом Приксом.
Я пытался убедить его не разрушать свою репутацию участием в этой косвенной и в то же время однозначной легитимизации аннексии. К сожалению, он не прислушался к моим аргументам,
– написал посол.
При этом Щерба добавил, что у него не остается другого выбора, кроме как сообщить архитектору Приксу о санкциях в отношении него и его бюро, которые готовит Украина.
"Наши партнеры по всему миру будут уведомлены, что некогда респектабельное архитектурное бюро заключает ныне сомнительные сделки с Путиным", – подчеркнул посол.
Ранее в подобный скандал попала немецкая компания Siemens
- В марте 2017 года Siemens передала в Россию газовые турбины. Тогда же появилась информация, что компанию, совладельцем которой является Siemens, наняли для помощи в установке этих турбин в аннексированном Россией Крыму.
- Прокуратура Гамбурга открыла производство против троих сотрудников концерна.
- В немецкой компании заявили, что нелегальная поставка состоялась без ее ведома. Турбины стоимостью в 213 миллионов евро были заказаны для проекта электростанции в Тамани – на юге России, куда и были доставлены. Но потом они вдруг появились на соседнем полуострове – в Крыму, где были встроены в новые электростанции, предназначенные для обеспечения региона.
- Впоследствии Siemens подал иск в Арбитражный суд Москвы в отношении этих поставок.
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