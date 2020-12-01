Власть штата Аризона официально утвердила результаты голосования на президентских выборах в США. Их пересмотрели по искам юридической команды Дональда Трампа.

Джо Байден опередил Трампа более чем на 10 тысяч голосов. Об этом сообщили на сайте The Hill.

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Кто подписал документы

Документы, которые засвидетельствовали то, что Байден одержал победу, подписали:

государственный секретарь Кэти Гоббс;

губернатор от Республиканской партии Даг Дюси;

генеральный прокурор Марк Брнович.

Напомним! В 2016 году Дональд Трамп выиграл выборы в Аризоне и надеялся, что он снова одержит победу в этом штате.

В то же время чиновники официально подтвердили точность подсчета результатов и безопасность выборов.

Губернатор Висконсина подтвердил результаты

Также подтвердил результаты выборов Соединенных Штатов Америки губернатор штата Висконсин Тони Эверс. Он сертифицировал победу демократа Джозефа Байдена. В твиттере он отметил, что выполнил свой долг.

И как это требуется федеральным и законодательством штата, подписал свидетельство об утверждении списка избирателей для избрания президента Джозефа Байдена и вице-президента Камалы Харрис,

– отметил Эверс.

Today I carried out my duty to certify the November 3rd election, and as required by state and federal law, I’ve signed the Certificate of Ascertainment for the slate of electors for President-elect Joe Biden and Vice President-elect Kamala Harris. — Governor Tony Evers (@GovEvers) November 30, 2020

Отметим! В последние недели Мичиган, Пенсильвания и Джорджия признали Байдена победителем, даже несмотря на попытки Трампа повлиять на местную власть и его необоснованные утверждения о фальсификации выборов в США.