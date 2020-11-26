В Арктике продолжается рекордно теплый год. В конце ноября температура воздуха аж на 12 градусов выше, чем средняя в 1990-х годах. А тепловое поле по площади уже почти вдвое больше территории США.

Рекордные температуры в Арктике

Об аномально теплых погодных условиях в Арктике сообщает The Independent.

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21 ноября 2020 года температура там была на 10 – 12 градусов выше, чем 30 лет назад. А норму превысила примерно на 6,7 градуса.

Хотя по меркам большинства населения мира в Арктике все еще холодно, а во многих местах температура опускается ощутимо ниже нуля.

Ученые бьют тревогу

Однако масштабы территории, пострадавшей от высоких для региона температур, встревожили ученых.

Это становится ежегодным напоминанием о скором изменении климата, которое мы наблюдаем в Арктике,

– сказал доктор Зак Лейб.

Он является специалистом по климату в Арктике из Университета штата Колорадо.

По информации Barents Observer, сейчас пояс теплого воздуха тянется от Северной Гренландии через Северный полюс к морю Лаптевых и Восточно-Сибирского моря к северу от материковой части России.

К северо-востоку от Шпицбергена, над землей Франца-Иосифа и Северной землей также фиксировали аномальную жару.

Размер "пораженной" области почти вдвое превышает размер США. В Арктике теплая погода, несмотря на то, что солнце зашло на зиму.

В октябре в Арктике зафиксировали рекордно низкий уровень ледового покрова. К середине ноября многие участки только немного начали замерзать.

Ученые предупреждают: с увеличением площади открытого океана энергия солнца поглощается больше, еще сильнее нагревая океан, усиливая глобальный нагрев и неизбежно меняя пищевые цепочки.

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Справка. Съемка с помощью тепловых инфракрасных радиометров позволяет одновременно фиксировать температуры поверхности суши и океана. Тепловые инфракрасные фото показывают интенсивность теплового излучения суши или воды.



В Арктике тепловое поле почти вдвое больше площади США / Фото The Independent