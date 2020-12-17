Вооруженные силы стран НАТО не прекращают усиливать боевое мастерство даже в условиях жестких карантинных мероприятий. Тренируются со своими коллегами и украинские армейцы. Как происходит обмен опытом – читайте дальше.

Курс выживания в незнакомой местности и изучение методов контрснайперской борьбы – один из первых этапов обучения. Об этом – в программе "Фактор безопасности" на 24 канале.

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Что изучали военные

Свои боевые навыки оттачивали военнослужащие отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского. Бок о бок с ними тренировались бойцы оперативно-тактической группы "Иллине" Нацгвардии США.



Военные НАТО тренировались с украинцами / Скриншот с видео

Все действия сначала проектировали на макете. И только тогда отрабатывали на условном поле боя. Военные углубленно изучали тактическую медицину, инженерное дело и как противодействовать самодельным взрывным устройствам.

Во-первых, для себя ставим целью понять, как проходит сам процесс планирования боевых действий в странах-партнерах, то есть в НАТО,

– пояснил Дмитрий Кащенко, командир бригады.

Обучение прошли на базе Международного центра миротворчества и безопасности на Львовщине. Яворовский полигон – один из крупнейших в Европе. Там есть учебные поля для всех подразделений.

А также мишени для стрельбы, так называемый килл-хаус, где армейцы отрабатывают зачистку помещений, комплекс "бой в городе", полосу препятствий и интерактивные лазерные тренировочные комплексы. Армейцев обучают стрелять метко, держать оборону и идти в наступление.

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"Есть много оборудования, которого на других полигонах нет. Позитив всего в том, что можем использовать учебно-материальную базу, а потом уже привлекаем сюда инструкторов, которые проводят занятия", – добавил Кащенко.

Больше всего военные ждали отработки действий в населенном пункте. Эти навыки очень нужны армейцам на украинском Востоке, в условиях реальных боев.

Испытания системы JCATS

Учились не только боевые подразделения. Пока армейцы тренировались в поле, штабные офицеры работали в Центре имитационного моделирования. Военные решения принимали по стандартам НАТО.

От этих учений ожидаем, что наша армия будет более совместимой в некоторых моментах управления и взаимодействия с военными НАТО. Это создаст благоприятные условия для вступления нашего государства в Альянс,

– заметил военнослужащий Назар Штурмак.

Во время учебы испытывали систему имитационного моделирования боевых действий JCATS. Это своего рода тренажер для штабных офицеров.



Штабные офицеры учились принимать военные решения / Скриншот с видео

Ведь позволяет моделировать действия подразделений в наступлении и обороне на различной местности, учитывая рельеф и даже погоду. Командиры вносят в компьютер решения согласно сценарию, а система моделирует ситуацию в режиме реального времени.

JCATS дает командирам возможность упражняться в руководстве подразделениями в различных ситуациях, а затем получить детальный анализ своих действий,

– подчеркнул Саймон Влодарски, бригадный советник.

Военно-тренировочная миссия

Обучение – один из элементов практической помощи ВСУ от НАТО. Провели их в рамках военно-тренировочной миссии JMTG-U – "Объединенной многонациональной группы по подготовке – Украина".

Справка. Миссия развернули в 2015 году. Привлекли вооруженные силы 5 государств НАТО: Польшу, Канаду, Данию, Литву и США, которые и возглавляют группу.

Во время маневров американские армейцы пристально наблюдали за действиями коллег из ВСУ. Военные США отметили, что совместной работой довольны, и также перенимают бесценный опыт от украинцев.

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Учебный курс длится 55 суток. Завершающий этап – тактические учения и боевые стрельбы. Украинской бригаде противостояли подразделения условного противника – ОПФОР.

Все штабные процедуры – от процесса планирования и боевых приказов до радиосвязи – происходили по стандартам НАТО.

Штаб украинской бригады применяет для принятия решений подходы армий Альянса. Во время следующих совместных учений попробуем свести на нет любые разногласия,

– отметил Влодарски.

Заметим, что во время таких совместных тренировок военные из-за рубежа еще и узнают украинскую культуру. Зато армейцы ВСУ узнают об особых традициях коллег.

Об уникальных соревнованиях под названием "SPUR RIDE" – смотрите в видео.