Как развернуть войска за считанные дни: армейцы ВСУ тренировались с американцами – видео
Вооруженные силы стран НАТО не прекращают усиливать боевое мастерство даже в условиях жестких карантинных мероприятий. Тренируются со своими коллегами и украинские армейцы. Как происходит обмен опытом – читайте дальше.
Курс выживания в незнакомой местности и изучение методов контрснайперской борьбы – один из первых этапов обучения. Об этом – в программе "Фактор безопасности" на 24 канале.
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Что изучали военные
Свои боевые навыки оттачивали военнослужащие отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского. Бок о бок с ними тренировались бойцы оперативно-тактической группы "Иллине" Нацгвардии США.
Военные НАТО тренировались с украинцами / Скриншот с видео
Все действия сначала проектировали на макете. И только тогда отрабатывали на условном поле боя. Военные углубленно изучали тактическую медицину, инженерное дело и как противодействовать самодельным взрывным устройствам.
Во-первых, для себя ставим целью понять, как проходит сам процесс планирования боевых действий в странах-партнерах, то есть в НАТО,
– пояснил Дмитрий Кащенко, командир бригады.
Обучение прошли на базе Международного центра миротворчества и безопасности на Львовщине. Яворовский полигон – один из крупнейших в Европе. Там есть учебные поля для всех подразделений.
А также мишени для стрельбы, так называемый килл-хаус, где армейцы отрабатывают зачистку помещений, комплекс "бой в городе", полосу препятствий и интерактивные лазерные тренировочные комплексы. Армейцев обучают стрелять метко, держать оборону и идти в наступление.
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"Есть много оборудования, которого на других полигонах нет. Позитив всего в том, что можем использовать учебно-материальную базу, а потом уже привлекаем сюда инструкторов, которые проводят занятия", – добавил Кащенко.
Больше всего военные ждали отработки действий в населенном пункте. Эти навыки очень нужны армейцам на украинском Востоке, в условиях реальных боев.
Испытания системы JCATS
Учились не только боевые подразделения. Пока армейцы тренировались в поле, штабные офицеры работали в Центре имитационного моделирования. Военные решения принимали по стандартам НАТО.
От этих учений ожидаем, что наша армия будет более совместимой в некоторых моментах управления и взаимодействия с военными НАТО. Это создаст благоприятные условия для вступления нашего государства в Альянс,
– заметил военнослужащий Назар Штурмак.
Во время учебы испытывали систему имитационного моделирования боевых действий JCATS. Это своего рода тренажер для штабных офицеров.
Штабные офицеры учились принимать военные решения / Скриншот с видео
Ведь позволяет моделировать действия подразделений в наступлении и обороне на различной местности, учитывая рельеф и даже погоду. Командиры вносят в компьютер решения согласно сценарию, а система моделирует ситуацию в режиме реального времени.
JCATS дает командирам возможность упражняться в руководстве подразделениями в различных ситуациях, а затем получить детальный анализ своих действий,
– подчеркнул Саймон Влодарски, бригадный советник.
Военно-тренировочная миссия
Обучение – один из элементов практической помощи ВСУ от НАТО. Провели их в рамках военно-тренировочной миссии JMTG-U – "Объединенной многонациональной группы по подготовке – Украина".
Во время маневров американские армейцы пристально наблюдали за действиями коллег из ВСУ. Военные США отметили, что совместной работой довольны, и также перенимают бесценный опыт от украинцев.
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Учебный курс длится 55 суток. Завершающий этап – тактические учения и боевые стрельбы. Украинской бригаде противостояли подразделения условного противника – ОПФОР.
Все штабные процедуры – от процесса планирования и боевых приказов до радиосвязи – происходили по стандартам НАТО.
Штаб украинской бригады применяет для принятия решений подходы армий Альянса. Во время следующих совместных учений попробуем свести на нет любые разногласия,
– отметил Влодарски.
Заметим, что во время таких совместных тренировок военные из-за рубежа еще и узнают украинскую культуру. Зато армейцы ВСУ узнают об особых традициях коллег.
Об уникальных соревнованиях под названием "SPUR RIDE" – смотрите в видео.
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