В Ереване на акциях под названием "Никол – предатель" уже задержали по меньшей мере 34 человека. Несмотря на это, демонстрации продолжаются сразу в нескольких локациях в армянской столице. Требование митингующих – неизменное: отставка премьер-министра Никола Пашиняна.

Среди задержанных – лидер оппозиционной силы

Люди перекрывают улицы и останавливают транспортное движение. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Ранее Время ультиматума закончилось: в Армении противники Пашиняна вышли на улицы – видео

В руки силовиков уже попали более 30 человек. Также Полиция задержала главу политсилы "Дашнакцутюна" Гегама Манукяна. Его обвиняют в организации несанкционированных массовых собраний.

В Ереване удалось возобновить работу метро

Около 16:00 удалось все-таки восстановить работу метро в Ереване. Раньше машинистам просто не давали работать митингующие. Они остановили работу метрополитена во всем городе.

Часть демонстрантов пришла под здание Службы нацбезопасности Армении. Они принесли сюда духи и часы, подчеркивая, что премьера Пашиняна больше волновало, чтобы не потерять эти вещи, чем капитуляция Нагорного Карабаха. Силовики дали людям всего 10 минут, чтобы покинуть площадь перед СНВ.

Что известно об ультиматуме Пашиняну

Отметим, что 5 декабря оппозиционные силы собрали большой митинг, на котором дали Пашиняну время до полудня 8 декабря, чтобы добровольно уйти в отставку. В противном случае представители 16 оппозиционных сил пообещали масштабные акции неповиновения в стране.

Смотрите видео с акций протеста в Ереване: