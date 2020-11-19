В Армении назначили нового главу МИД: как на это отреагировала Украина
Новым главой Министерства иностранных дел Армении стал Ара Айвазян. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба поздравил коллегу с назначением на должность.
Новый глава МИД в Армении
В Армении назначили нового министра иностранных дел. Им стал 51-летний Ара Айвазян. Об этом сообщает армянское "Радио Свобода".
Ранее Глава МИД Армении Мнацаканян подал в отставку на фоне протестов
Ранее дипломат был послом Армении в Мексике, Коста-Рике, Кубе, Гондурасе, Гватемале и Панаме.
Как на это отреагировала Украина
Дмитрий Кулеба поздравил Ару Айвазяна с назначением на пост главы МИД Армении в твиттере.
Поздравляю Ару Айвазяна с назначением министром иностранных дел Армении. Надеюсь на совместную работу и развитие двусторонних отношений Украина – Армения,
– отметил глава МИД Украины.
Напомним, 16 ноября пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сообщила, что глава ведомства Зограб Мнацаканян подал заявление об отставке. Премьер-министр страны Никол Пашинян принял его. О том, что стало ее причиной, не сообщают.
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