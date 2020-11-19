Новым главой Министерства иностранных дел Армении стал Ара Айвазян. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба поздравил коллегу с назначением на должность.

Новый глава МИД в Армении

В Армении назначили нового министра иностранных дел. Им стал 51-летний Ара Айвазян. Об этом сообщает армянское "Радио Свобода".

Ранее Глава МИД Армении Мнацаканян подал в отставку на фоне протестов

Ранее дипломат был послом Армении в Мексике, Коста-Рике, Кубе, Гондурасе, Гватемале и Панаме.

Как на это отреагировала Украина

Дмитрий Кулеба поздравил Ару Айвазяна с назначением на пост главы МИД Армении в твиттере.

Поздравляю Ару Айвазяна с назначением министром иностранных дел Армении. Надеюсь на совместную работу и развитие двусторонних отношений Украина – Армения,

– отметил глава МИД Украины.

Напомним, 16 ноября пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сообщила, что глава ведомства Зограб Мнацаканян подал заявление об отставке. Премьер-министр страны Никол Пашинян принял его. О том, что стало ее причиной, не сообщают.

Обратите внимание! Президент Армении Армен Саркисян призвал Пашиняна уйти в отставку вместе с его правительством. Кроме того, Саркисян считает, что готовиться к досрочным выборам должен и парламент Армении.