Парламент Армении 26 ноября решил пока не отменять военное положение в стране. Его ввели 27 сентября после обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

Отмену военного положения не поддержало большинство парламентариев. Об этом сообщает NEWS AM.

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Как голосовали парламентарии

За отмену военного положения проголосовали 36 человек.

Против отмены военного положения – 56 должностных лиц.

Вицеспикер парламента Ален Симонян отметил, что решение не принято.

Кроме того, против отмены военного положения выступили также в минобороны Армении.

По сообщениям местных СМИ, в ведомстве попросили парламент дождаться стабилизации ситуации в стране. В частности, сначала необходимо принять ряд решений, которые помогут урегулировать обострения конфликта на территории самой Армении.

Обратите внимание! Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о мире в Нагорном Карабахе. Такое решение возмутило армянский нард. Люди вышли на массовые протесты о сделках, которую они назвали капитуляцией. Подробнее о ситуации в Армении читайте здесь.