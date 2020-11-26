В Армении не отменяют военное положение: в чем причина
Парламент Армении 26 ноября решил пока не отменять военное положение в стране. Его ввели 27 сентября после обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
Отмену военного положения не поддержало большинство парламентариев. Об этом сообщает NEWS AM.
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Как голосовали парламентарии
- За отмену военного положения проголосовали 36 человек.
- Против отмены военного положения – 56 должностных лиц.
Вицеспикер парламента Ален Симонян отметил, что решение не принято.
Кроме того, против отмены военного положения выступили также в минобороны Армении.
По сообщениям местных СМИ, в ведомстве попросили парламент дождаться стабилизации ситуации в стране. В частности, сначала необходимо принять ряд решений, которые помогут урегулировать обострения конфликта на территории самой Армении.
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