Примерно 20 оппозиционных партий Армении выступили с совместным заявлением – они требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Свое требование политические силы объясняют ситуацией в Нагорном Карабахе.

Партии отмечают, что Пашинян должен добровольно уйти в отставку, ведь именно он и его правительство ответственны за катастрофическую ситуацию в Нагорном Карабахе. Заявление опубликовало издание Politik.

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Требуем немедленного создания нового исполнительного органа, способного осуществить прорыв в ситуации, решить военно-политические проблемы,

– говорится в заявлении.

О чем говорится в заявлении

что оно продиктовано императивом существования Армении и Нагорного Карабаха и уверенностью, что "в новой ситуации несокрушимая армянская армия и объединенный армянский народ смогут обеспечить победный прорыв на поле боя";

в дни войны его авторы предоставили властям множество предложений, призывая совершить прорыв на политическом, дипломатическом и военном фронтах. Однако все обращения остались без ответа.

"В этот период власть продемонстрировала очевидную неспособность, противостоять внутренним и внешним вызовам. Человеческие и территориальные потери, неполноценные отношения с союзниками, прежде всего Россией, делают очевидным банкротство нынешней власти", – поясняют политсилы.

Партии хотят срочного формирования нового правительства.

Сейчас заявление подписали 17 партий.

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Какие политические силы подписали заявление

"Свобода";

"Национальная безопасность";

"Национальная повестка";

"Национальный демократический союз";

"Национальное согласие";

"Альянс";

"Процветающая Армения";

"Демократическая альтернатива";

"Еркир Цирани";

"Дашнакцутюн";

"Солидарность";

"Национальный либеральный союз Армении";

Республиканская партия Армении;

"Христианско-демократический союз Армении";

"Отечество";

"Одна Армения";

"Союз Конституционное право".

Обратите внимание! Ранее пресс-секретарь президента так называемой "Нагорно-Карабахской республики" Ваграм Погосян сообщил, что армия обороны потеряла контроль над ключевым городом Шуши. А азербайджанские войска подступают к Степанакерту. В то же время Пашинян утверждает, что бои за Шуши продолжаются. Все детали конфликта Армении и Азербайджана в регионе читайте по ссылке.