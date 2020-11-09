В Армении оппозиция требует отставки премьера: детали заявления, которое подписали 17 партий
Примерно 20 оппозиционных партий Армении выступили с совместным заявлением – они требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Свое требование политические силы объясняют ситуацией в Нагорном Карабахе.
Партии отмечают, что Пашинян должен добровольно уйти в отставку, ведь именно он и его правительство ответственны за катастрофическую ситуацию в Нагорном Карабахе. Заявление опубликовало издание Politik.
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Требуем немедленного создания нового исполнительного органа, способного осуществить прорыв в ситуации, решить военно-политические проблемы,
– говорится в заявлении.
О чем говорится в заявлении
- что оно продиктовано императивом существования Армении и Нагорного Карабаха и уверенностью, что "в новой ситуации несокрушимая армянская армия и объединенный армянский народ смогут обеспечить победный прорыв на поле боя";
- в дни войны его авторы предоставили властям множество предложений, призывая совершить прорыв на политическом, дипломатическом и военном фронтах. Однако все обращения остались без ответа.
"В этот период власть продемонстрировала очевидную неспособность, противостоять внутренним и внешним вызовам. Человеческие и территориальные потери, неполноценные отношения с союзниками, прежде всего Россией, делают очевидным банкротство нынешней власти", – поясняют политсилы.
Партии хотят срочного формирования нового правительства.
Сейчас заявление подписали 17 партий.
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Какие политические силы подписали заявление
- "Свобода";
- "Национальная безопасность";
- "Национальная повестка";
- "Национальный демократический союз";
- "Национальное согласие";
- "Альянс";
- "Процветающая Армения";
- "Демократическая альтернатива";
- "Еркир Цирани";
- "Дашнакцутюн";
- "Солидарность";
- "Национальный либеральный союз Армении";
- Республиканская партия Армении;
- "Христианско-демократический союз Армении";
- "Отечество";
- "Одна Армения";
- "Союз Конституционное право".
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