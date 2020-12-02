В Армении решили отменить некоторые ограничения, которые были введены во время военного положения. В частности, спецрежим въезда-выезда.

Так, вскоре опубликуют решение правительства, согласно которому ограничения отменят. Об этом сообщил руководитель аппарата правительства АрменииЭдуард Агаджанян в Фейсбуке. Читайте также Жгли дома и выносили мебель: как в Карабахе люди покидали свои дома – фото О каких ограничениях говорится Особый режим въезда и выезда,

ограничения на публикации СМИ и трансляцию определенных программ,

проведение митингов и забастовок. Что этому предшествовало Правительство Армении ввело военное положение 27 сентября, когда возобновились боевые действия в Нагорном Карабахе.

Однако впоследствии Армения, Азербайджан и Россия подписали мирное соглашение. Документ предусматривает прекращение войны и введение российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Армяне отреагировали на соглашение довольно резко. Люди вышли на протесты и требовали отставки правительства премьер-министра Никола Пашиняна.

К слову, ранее в Армении отказались отменять военное положение. Подробнее о ходе событий в Нагорном Карабахе – читайте здесь.