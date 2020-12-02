В Армении отменяют ограничения военного положения
В Армении решили отменить некоторые ограничения, которые были введены во время военного положения. В частности, спецрежим въезда-выезда.
Так, вскоре опубликуют решение правительства, согласно которому ограничения отменят. Об этом сообщил руководитель аппарата правительства АрменииЭдуард Агаджанян в Фейсбуке.
Читайте также Жгли дома и выносили мебель: как в Карабахе люди покидали свои дома – фото
О каких ограничениях говорится
- Особый режим въезда и выезда,
- ограничения на публикации СМИ и трансляцию определенных программ,
- проведение митингов и забастовок.
Что этому предшествовало
- Правительство Армении ввело военное положение 27 сентября, когда возобновились боевые действия в Нагорном Карабахе.
- Однако впоследствии Армения, Азербайджан и Россия подписали мирное соглашение. Документ предусматривает прекращение войны и введение российских миротворцев в Нагорный Карабах.
- Армяне отреагировали на соглашение довольно резко. Люди вышли на протесты и требовали отставки правительства премьер-министра Никола Пашиняна.
- К слову, ранее в Армении отказались отменять военное положение.
Поделиться новостью