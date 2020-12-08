В Армении оппозиционные силы дали премьер-министру Николу Пашиняну время до 12:00 вторника, 8 декабря, чтобы он добровольно ушел в отставку. Однако глава правительства покидать пост не собирается. Поэтому протестующие снова вышли на улицы Еревана.

Пашинян не выполнил ультиматум оппозиции

Оппозиция Армении объявила о начале протестов. Требование не изменилось – отставка Пашиняна. Об этом информирует Sputnik Армения.

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В полдень один из лидеров политсилы "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян в обращении в соцсетях призвал начать акции неповиновения.

Протестующие блокируют движение транспорта

Люди в центре столицы пока пытаются перекрыть улицы. Однако правоохранители сейчас справляются с демонстрантами и не позволяют им блокировать движение транспорта.

В Ереване остановили работу метро. Ведь участники акций не дают работать машинистам. Некоторых участников акции силовики уже задержали. Многие люди двинулись к площади Республики.

Что известно об ультиматуме Пашиняну

5 декабря в Ереване состоялся митинг оппозиционных сил. Представители 16 партий и объединений выдвинули требование об отставке Никола Пашиняна. В случае невыполнения этого требования – пообещали акции неповиновения по всей стране.

Почему армяне требуют отставки Пашиняна? Никол Пашинян подписал соглашение с Азербайджаном и Россией о прекращении боевых действий Никол Пашинян подписал соглашение с Азербайджаном и Россией о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе . На родине Пашиняна это восприняли как капитуляцию в войне. Сам глава правительства уверяет, что другого выхода у него не было, ведь дальнейшее противостояние привело бы к коллапсу в Нагорном Карабахе.

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