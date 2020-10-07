Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван сейчас рассматривает признание независимости Нагорного Карабаха. Решение по этому поводу примут на основе анализа ситуации в регионе.

После анализа ситуации Армения может отказаться от идеи признать независимость Нагорного Карабаха. Об этом в эфире "Первого канала" рассказал армянский премьер-министр.

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Если наш анализ приведет к тому, что это поможет Карабаху в решении вопроса, мы сделаем такой шаг (признаем независимость – 24 канал). Если нет, мы воздержимся от такого решения. Мы сейчас в процессе обсуждения,

– подчеркнул Пашинян.

По словам чиновника, Армения также принимает во внимание и международный аспект.

"Конечно же, мы считаемся с тем, что нам нужно быть максимально конструктивным членом международного сообщества", – добавил Пашинян.

Добавим, что ранее Армения заявляла, что примирение с Азербайджаном в ситуации с Нагорным Карабахом возможно лишь после того, как Турция прекратит свое вмешательство.

Обратите внимание! 27 сентября между Азербайджаном и Арменией вспыхнула новая фаза войны в Нагорном Карабахе. Из-за боевых действий пострадали военные и мирные жители обоих государств. Накануне Азербайджан заявил, что Армения обстреляла трубопровод, который качает нефть в Турцию. В то же время Армения сказала, что это неправда и рассказала о вражеских ракетных обстрелах Степанакерта. Подробнее о конфликте между странами – читайте здесь.