В Армении рассказали, признают ли независимость Нагорного Карабаха
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван сейчас рассматривает признание независимости Нагорного Карабаха. Решение по этому поводу примут на основе анализа ситуации в регионе.
После анализа ситуации Армения может отказаться от идеи признать независимость Нагорного Карабаха. Об этом в эфире "Первого канала" рассказал армянский премьер-министр.
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Если наш анализ приведет к тому, что это поможет Карабаху в решении вопроса, мы сделаем такой шаг (признаем независимость – 24 канал). Если нет, мы воздержимся от такого решения. Мы сейчас в процессе обсуждения,
– подчеркнул Пашинян.
По словам чиновника, Армения также принимает во внимание и международный аспект.
"Конечно же, мы считаемся с тем, что нам нужно быть максимально конструктивным членом международного сообщества", – добавил Пашинян.
Добавим, что ранее Армения заявляла, что примирение с Азербайджаном в ситуации с Нагорным Карабахом возможно лишь после того, как Турция прекратит свое вмешательство.