В Ереване снова горячо: люди вышли с протестами на улицы армянской столицы и требуют отставки премьера страны. Против Никола Пашиняна люди начали выступать с того времени, когда он подписал мирное соглашение с Азербайджаном относительно Нагорного Карабаха.

Соглашение считают невыгодным для Армении. На протесты люди начали выходить с 9 ноября. В тот день они даже захватили здание правительства, разгромили кабинет премьера и даже избили спикера парламента. Последний масштабный протест в стране зафиксировали 21 ноября и вот снова – 30 ноября люди собрались на центральных улицах Еревана с неизменным требованием, пишет 24 канал со ссылкой на местные СМИ.

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Армянская оппозиция и протестующие перекрыли центральный проспект Еревана Маштоца. Туда уже стянули значительные силы правоохранителей.

Никол, предатель, Никол, подай в отставку!

– восклицают демонстранты.

В то же время силовики просят людей расходиться по домам, некоторых протестующих задерживают и заводят в полицейские автобусы.



Правоохранители пытаются оттеснить людей

Интересно, что новой предпосылкой для протестов могло стать то, что 26 ноября парламент Армении не поддержал инициативу об отмене военного положения в стране.

Протесты в Ереване: видео

В правящей фракции "Мой шаг" объяснили отказ необходимостью обеспечения безопасности на границе с Азербайджаном, протяженность которой после подписания трехстороннего соглашения относительно Нагорного Карабаха достигла 520 километров.

Но! Именно отмена военного положения позволит инициировать процесс отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого и обвиняют в подписании невыгодного соглашения относительно Карабаха.

Мирное соглашение относительно Карабаха: основные пункты