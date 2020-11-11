Армянские протестующие требуют отставку Пашиняна до конца суток
В Армении не утихают протесты из-за договоренности с Россией и Азербайджаном об урегулировании в Нагорном Карабахе. Протестующие 11 ноября выступили с требованием об отставке премьер-министра Никола Пашиняна и определили дедлайн – до конца суток.
В протесте 11 ноября принимают участие 17 оппозиционных политических сил, протестующие продолжают стоять под зданием парламента. Об этом пишет издание ArmeniaSputnik.
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Протестующие также выступили с требованием собрать по этому случаю внеочередное заседание национального собрания. Это также должно произойти до полуночи 12 ноября.
Между тем участники акций ждут представителей власти под зданием парламента и призывают не тянуть до последней минуты действия установленного дедлайна.
У всех депутатов "Моего шага" есть время до 00:00. Если они не придут в парламент в это время, мы в 00:30 выступим с пресс-конференцией, где представим наши дальнейшие шаги,
– сообщил лидер партии "Дашнакцютун" Ишхан Сагателян.
Здесь следует отметить, что властная партия "Мой шаг" имеет 88 мандатов в Национальном собрании – это абсолютное большинство в 132-местном армянском парламенте.
Протестующие настаивают, чтобы Никол Пашинян добровольно ушел в отставку. Если он этого не сделает, то отправить премьера в отставку призывают уже парламент.
Почему в Армении вспыхнули протесты:
- Все из-за решения премьера подписать соглашение с Азербайджаном и Россией по перемирию в Нагорном Карабахе. Оно предусматривает, что Армения должна освободить часть ныне оккупированных территорий Азербайджана.
- Речь идет о тех территориях, которые не относятся к Нагорному Карабаху. При этом в самой Нагорно-Карабахской автономной области стороны остаются на тех позициях, которые занимали до подписания соглашения.
- Армения также оставляет за собой Лачинский коридор, а Азербайджан со своей стороны будет иметь гуманитарный коридор к Нахичевань. За выполнением договоренностей будут следить российские миротворцы.
- В Армении такое соглашение восприняли как капитуляцию. Поэтому люди массово начали выходить на протесты, не соглашаясь с условиями этого договора.
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