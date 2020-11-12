Против 10 лидеров оппозиционных политсил Армении открыли уголовные дела. Их обвиняют в организации и проведении незаконных массовых собраний.

Власти подтвердили задержание оппозиционеров

В стране – военное положение, поэтому акции протеста запрещены. О задержании оппозиционеров сообщает Aysor со ссылкой на Специальную следственную службу Армении.

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Кого задержали за организацию массовых беспорядков:

Главу оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна;

Представителя "Дашнакцутюн" Гегама Манукяна;

Заместителя председателя оппозиционной Республиканской партии Эдуарда Шармазанова;

Оппозиционеров Сурена Суренянца и Давида Амбарцумяна,

Заместителя председателя оппозиционной партии "Родина" Ару Саакяна.

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Бывшего директора Совета нацбезопасности, главу "Родины" Артура Ванецяна задержали не только за массовые беспорядки, но и за "нарушение правил обращения с документами и компьютерной информацией, содержащей государственную тайну".

Такую же статью инкриминируют главе партии "Нацбезопасность" Гарнику Исагуляну и главе "Одной Армении" Артуру Казиняну, представителю "Дашнакцутюн" Ишхану Сагателяну.

Еще двум оппозиционерам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Реакция оппозиции на соглашение по Карабаху

Армянская оппозиция остро раскритиковала подписание соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией по Нагорному Карабаху. Оппоненты правительства Никола Пашиняна, считают, что премьер "продал" армянские земли.

Представители 17 политических сил объединились в Комитет национального спасения. Они требуют отставки Пашиняна, однако попытка созвать для этого внеочередное заседание парламента провалилась. Не было необходимого кворума.

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