В Армении задержали 10 оппозиционных лидеров: в чем их обвиняют – видео
Против 10 лидеров оппозиционных политсил Армении открыли уголовные дела. Их обвиняют в организации и проведении незаконных массовых собраний.
Власти подтвердили задержание оппозиционеров
В стране – военное положение, поэтому акции протеста запрещены. О задержании оппозиционеров сообщает Aysor со ссылкой на Специальную следственную службу Армении.
Важно Азербайджан победил в Карабахской войне, – Ильхам Алиев
Кого задержали за организацию массовых беспорядков:
- Главу оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна;
- Представителя "Дашнакцутюн" Гегама Манукяна;
- Заместителя председателя оппозиционной Республиканской партии Эдуарда Шармазанова;
- Оппозиционеров Сурена Суренянца и Давида Амбарцумяна,
- Заместителя председателя оппозиционной партии "Родина" Ару Саакяна.
Некоторым оппозиционерам вменяют неосторожное обращение с гостайной
Бывшего директора Совета нацбезопасности, главу "Родины" Артура Ванецяна задержали не только за массовые беспорядки, но и за "нарушение правил обращения с документами и компьютерной информацией, содержащей государственную тайну".
Такую же статью инкриминируют главе партии "Нацбезопасность" Гарнику Исагуляну и главе "Одной Армении" Артуру Казиняну, представителю "Дашнакцутюн" Ишхану Сагателяну.
Еще двум оппозиционерам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Реакция оппозиции на соглашение по Карабаху
Армянская оппозиция остро раскритиковала подписание соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией по Нагорному Карабаху. Оппоненты правительства Никола Пашиняна, считают, что премьер "продал" армянские земли.
Представители 17 политических сил объединились в Комитет национального спасения. Они требуют отставки Пашиняна, однако попытка созвать для этого внеочередное заседание парламента провалилась. Не было необходимого кворума.
Поделиться новостью