Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии
Ереван и Баку договорились объявить гуманитарное перемирие с 18 октября. Предыдущая попытка прекратить огонь сорвалась несколько дней назад.
Перемирие начнет действовать с 18 октября
Прекратить обстрелы должны с полуночи по местному времени. О таком решении сообщило Министерство иностранных дел Армении на своем официальном сайте.
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Данное решение принято вслед за заявлениями президентов Французской Республики, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, которые представляют страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ от 1 октября 2020 года, по заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 октября 2020 года и в соответствии с Московским заявлением от 10 октября 2020 года,
– говорится на сайте армянского МИД.
Подтвердили информацию о перемирии и в Азербайджане. Между тем, в МИД непризнанной республики Нагорный Карабах отметили, что планируют соблюдать режим тишины.
Предыдущее прекращение огня продолжалось всего несколько часов
Отметим, что 9 октября министры иностранных дел Армении и Азербайджана собрались за столом переговоров в Москве. Результатом многочасовых переговоров стала договоренность о прекращении боевых действий с 12:00 10 октября.
Обстрелы удалось прекратить только под вечер – но только на несколько часов. В срыве договоренностей стороны обвиняли друг друга.
Что известно о конфликте в отношении Нагорного Карабаха?Противостояние между Азербайджаном и Арменией за Нагорный Карабах продолжается не одно десятилетие. Активные боевые действия возобновились 27 сентября 2020 года. Стороны заявляли о гибели, как военных, так и гражданских.
Международное сообщество призвало Ереван и Баку к прекращению обстрелов.