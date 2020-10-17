Ереван и Баку договорились объявить гуманитарное перемирие с 18 октября. Предыдущая попытка прекратить огонь сорвалась несколько дней назад.

Перемирие начнет действовать с 18 октября

Прекратить обстрелы должны с полуночи по местному времени. О таком решении сообщило Министерство иностранных дел Армении на своем официальном сайте.

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Данное решение принято вслед за заявлениями президентов Французской Республики, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, которые представляют страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ от 1 октября 2020 года, по заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 октября 2020 года и в соответствии с Московским заявлением от 10 октября 2020 года,

– говорится на сайте армянского МИД.

Подтвердили информацию о перемирии и в Азербайджане. Между тем, в МИД непризнанной республики Нагорный Карабах отметили, что планируют соблюдать режим тишины.

Обратите внимание! В МИД России сообщили, что 17 октября состоялся телефонный разговор между главой ведомства Сергеем Лавровым и его коллегами из Армении и Азербайджана. Дипломаты говорили о мирном урегулировании ситуации с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Предыдущее прекращение огня продолжалось всего несколько часов

Отметим, что 9 октября министры иностранных дел Армении и Азербайджана собрались за столом переговоров в Москве. Результатом многочасовых переговоров стала договоренность о прекращении боевых действий с 12:00 10 октября.

Обстрелы удалось прекратить только под вечер – но только на несколько часов. В срыве договоренностей стороны обвиняли друг друга.