Армения и Азербайджан обмениваются обстрелами в Нагорном Карабахе: реакция ООН
Режим прекращения огня, который должен был продолжаться в Нагорном Карабахе с 10 октября, до сих пор не действует. Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в нарушении договоренностей.
Азербайджан продолжает артобстрелы, – Ереван
В Армении отметили, что противник 13 октября продолжил ракетно-артиллерийский обстрел на линии соприкосновения. Об этом сообщила спикер Минобороны страны Шушан Степанян в фейсбуке.
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Утром враг возобновил операции, которые поддерживали активный артиллерийский огонь на южном, северном, северном и восточном направлениях. Противник особенно активен в северо-восточной части линии фронта,
- написала Степанян.
Баку тоже обвиняет Ереван в обстрелах
В Азербайджане тоже вменяют Армении нарушения. В Баку говорят, что военные противника обстреливают три района вблизи Нагорного Карабаха – Геранбойский, Тертерский и Агдамский.
В ООН считают неприемлемыми нарушения
Между тем, в ООН обеспокоены ходом событий в Нагорном Карабахе. В организации считают неприемлемыми нарушения договоренностей, ведь из-за боевых действий страдает гражданское население. Об этом заявил прессекретарь ООН Стефан Дюжаррик, информирует "РБК-Украина".
Генеральный секретарь вновь напоминает сторонам, что, согласно международному гуманитарному праву, они обязаны защищать гражданское население и гражданскую инфраструктуру, а также воздерживаться от любых действий, которые могут привести к расширению зоны боевых действий за пределы непосредственной зоны конфликта,
- отметил Дюжаррик.
Главное о сорванном перемирии в Нагорном Карабахе
- 9 октября министры иностранных дел стран-участниц конфликта провели переговоры в Москве.
- Стороны договорились о режиме прекращения огня с 10 октября. Однако удалось остановить обстрелы лишь на несколько часов.
- Азербайджан сообщил, что его войска взяли под контроль еще несколько населенных пунктов.
- То, что перемирия в Карабахе нет, подтвердили и в Ереване.