Режим прекращения огня, который должен был продолжаться в Нагорном Карабахе с 10 октября, до сих пор не действует. Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в нарушении договоренностей.

Азербайджан продолжает артобстрелы, – Ереван

В Армении отметили, что противник 13 октября продолжил ракетно-артиллерийский обстрел на линии соприкосновения. Об этом сообщила спикер Минобороны страны Шушан Степанян в фейсбуке.

К теме Перед обострением в Карабахе Азербайджан массово скупал турецкую военную технику

Утром враг возобновил операции, которые поддерживали активный артиллерийский огонь на южном, северном, северном и восточном направлениях. Противник особенно активен в северо-восточной части линии фронта,

- написала Степанян.

Баку тоже обвиняет Ереван в обстрелах

В Азербайджане тоже вменяют Армении нарушения. В Баку говорят, что военные противника обстреливают три района вблизи Нагорного Карабаха – Геранбойский, Тертерский и Агдамский.

В ООН считают неприемлемыми нарушения

Между тем, в ООН обеспокоены ходом событий в Нагорном Карабахе. В организации считают неприемлемыми нарушения договоренностей, ведь из-за боевых действий страдает гражданское население. Об этом заявил прессекретарь ООН Стефан Дюжаррик, информирует "РБК-Украина".

Генеральный секретарь вновь напоминает сторонам, что, согласно международному гуманитарному праву, они обязаны защищать гражданское население и гражданскую инфраструктуру, а также воздерживаться от любых действий, которые могут привести к расширению зоны боевых действий за пределы непосредственной зоны конфликта,

- отметил Дюжаррик.

Главное о сорванном перемирии в Нагорном Карабахе

9 октября министры иностранных дел стран-участниц конфликта провели переговоры в Москве.

Стороны договорились о режиме прекращения огня с 10 октября. Однако удалось остановить обстрелы лишь на несколько часов.

Азербайджан сообщил, что его войска взяли под контроль еще несколько населенных пунктов.

То, что перемирия в Карабахе нет, подтвердили и в Ереване.

Детали о ходе конфликта между Азербайджаном и Арменией можно прочитать здесь.