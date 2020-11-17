Армения и Азербайджан обменялись телами погибших военных: их более 200
Азербайджан и Армения обменялись телами 200 погибших в Нагорном Карабахе. Это произошло в рамках договоренности о прекращении боевых действий. Передача тел началась в присутствии наблюдателей из Международного Красного Креста.
Обмен телами между сторонами конфликта также происходил 14 ноября. Детали о еще одном обмене сообщили на сайте dpa international.
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Президент организации Петера Маурера отметил, что приоритеты для них в Нагорном Карабахе:
- помощь переселенцам;
- поиск тел погибших под завалами;
- посещение пленных для подготовки к возможным переговорам и обмену.
Что известно о соглашении Армении, Азербайджана и России
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 9 ноября о том, что подписал заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе вместе с президентами России и Азербайджана.
- Договоренность предусматривает полное прекращение боевых действий в регионе. Также в Нагорный Карабах ввели российских миротворцев на 5 лет.
- В частности, в соглашении указано и об обмене военнопленными и телами погибших.
- Стоит отметить, что армяне восприняли соглашение как капитуляцию. В стране начались массовые протесты, люди захватили и разгромили здание правительства и парламента.
- Во время протестов вытащили из авто и избили спикера Арарата Мирзояна.
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