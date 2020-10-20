Армения и Азербайджан продолжают обстрелы на территории Нагорного Карабаха. Ереван заявил, что Баку использует авиацию и артиллерию на северном фланге.

Что говорят в Азербайджане

Ночью 19 октября бои шли на Агдере – Агдамском, Физули – Гадрут – Джебраильском и Губадлы – Зангеланском направлениях фронта. Об этом сообщило министерство обороны Азербайджана.

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В результате действий, проведенных азербайджанской армией, на разных направлениях фронта была уничтожена живая сила противника,

– подчеркнули в министерстве.

Азербайджан также рассказал о боевых потерях Армении:

два танка Т-72,

четыре РСЗО БМ-21 "Град",

одна гаубица-пушка Д-30

пять автомобилей.

Что говорят в Армении

Министр обороны Армении Арцруни Ованнисян сообщил об интенсивных боях на юге Нагорного Карабаха. Вооруженные силы государства принимают соответствующие меры для отражения атаки противника.

Заметим, Армения заявила, что 19 октября сбила 5 беспилотников Азербайджана. Среди них был турецкий дрон Bayraktar TB2.

Обратите внимание! Стороны конфликта договорились о перемирии, которое должно было начаться в полночь 18 октября. Однако, как и первое прекращении огня, оно продлилось недолго. Государства сразу возобновили боевые действия. Подробнее о ситуации в Нагорном Карабахе – читайте здесь.