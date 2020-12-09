Армения и Азербайджан проведут переговоры относительно границы: детали
До конца 2020 года Армения и Азербайджан могут провести переговоры по уточнению границы между странами. Переговоры состоятся при посредничестве России.
Армянская сторона занимается подготовкой необходимых карт и документов. Об этом заявил вице-премьер-министр Армении Тигран Авинян, сообщает armeniasputnik.
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Он отметил, что вопросом линии государственной границы с Азербайджаном в правительстве Армении занимается межведомственная рабочая группа. По словам Авиняна, определенной документами границы между странами пока нет.
В то же время вице-премьер-министр подчеркнул, что Армения не уступала территории из-за войны в Нагорном Карабахе.
Перемирие в Нагорном Карабахе: главное
- Азербайджан, Армения и Россия подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. В то же время соглашение предусматривало размещение в регионе российских миротворцев.
- В Армении соглашение восприняли негативно – люди вышли на протест и требовали отставки правительства. Даже несмотря на массовые протесты, стороны конфликта выполняют соответствующие условия.
Конфликт Армении и Азербайджана: кратко
- 27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои.
- Армения и Азербайджан оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, после его объявления о выходе из состава Азербайджанской ССР.
- В 1992 – 1994 годах, во время вооруженного конфликта, Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и 7 прилегающими к нему районами.
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