До конца 2020 года Армения и Азербайджан могут провести переговоры по уточнению границы между странами. Переговоры состоятся при посредничестве России.

Армянская сторона занимается подготовкой необходимых карт и документов. Об этом заявил вице-премьер-министр Армении Тигран Авинян, сообщает armeniasputnik.

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Он отметил, что вопросом линии государственной границы с Азербайджаном в правительстве Армении занимается межведомственная рабочая группа. По словам Авиняна, определенной документами границы между странами пока нет.

В то же время вице-премьер-министр подчеркнул, что Армения не уступала территории из-за войны в Нагорном Карабахе.

Обратите внимание! 7 декабря в сеть слили разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с бывшим лидером Армении Сержом Саргсяном в 2016 году. В нем обсуждали предложение Азербайджана – 5 миллиардов долларов за выход Армении из Нагорного Карабаха.

Перемирие в Нагорном Карабахе: главное

Азербайджан, Армения и Россия подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. В то же время соглашение предусматривало размещение в регионе российских миротворцев.

В Армении соглашение восприняли негативно – люди вышли на протест и требовали отставки правительства. Даже несмотря на массовые протесты, стороны конфликта выполняют соответствующие условия.

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